Twitter’ın Yenilenmiş Görünümünü Keşfettiniz mi?

Twitter’ın Yenilenmiş Görünümünü Keşfettiniz mi?

Twitter’ın Yeni görünümü sahneye çıkıyor. Twitter kullanımı daha da kolaylaştırmak için görünümünü tazeledi.Twitter’ın Yenilenmiş Görünümünü Keşfettiniz mi ?

Twitter’ın yeni görünümüne göz atmak ister misin?

Hangi Özellikler Dikkat Çekiyor?

Kalın ve modern

Daha koyu ve basit tasarımlar sunan yeni görünüm, sizin için önemli olan içeriklere odaklanmayı kolaylaştırıyor.

Canlı Tweet sayıları

Beğeni, yanıt ve Retweetleri anında görebilirsiniz. Neyin popüler olduğunu öğrenmek ve sohbete katılmak çok kolay.

Daha basit simgeler

Yeni, sezgisel simgeler sayesinde artık Twitter’da aksiyona daha kolay katılacaksınız.

İyileştirilmiş gezinme

Profil, ayarlar, gizlilik ve daha fazlasını tek bir yerden kolayca yönetebilirsiniz.

Twitter’ı yeniden keşfetmek için

Twitter’ın Yenilenmiş Görünümünü Keşfet. Yeni Tasarım ve Değişiklikler ile ilgili tüm bilgiler