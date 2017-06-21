Uber CEO’su İSTİFA ETTİ, Travis Kalanick Yönetim Kurulu Üyesi Olacak

Baskılara daha fazla dayanamayan UBER CEO’su istifa etti.

Uber CEO’su İSTİFA Etti, Travis Kalanick Yönetim Kurulu Üyesi Olacak. Yatırımcıların Baskısına dayanamayan bir şirket kurucusu daha!

New York Times yer alan habere göre büyük bir hissedar grubunun istifa baskılarına daha fazla dayanamayan Uber CEO’su Travis Kalanick istifa ediyor.

Son dönemde hızlanan skandallar sonrası ki “bunlar arasında sürücüler tarafından cinsel tacize uğrayanlar – sürücü ücretlerindeki yanlış hesaplamalar gibi şeyler de var” daha bir çok skandal sonrasında görevinin başında kalmaya devam eden CEO belli ki daha fazla baskıya dayanamadı.

40 yaşındaki yönetici göreve geldiğinde pazar lideri olarak değişim ve büyüme vaat ediyordu. Ancak Axios raporunda belirttiği gibi aralarında Benchmark, First Round Capital, Fidelity Investments, Lowercase Capital and Menlo Ventures gibi önemli yatırımcıların oluşturduğu grup Liderlik değişimi talep ettiğikleri “Moving Uber Forward – Uber’i ileri taşıma” adlı açık bir mektup gönderdiler. Halen şirketin önemli bir bölümüne sahip olan Travis bildirildiğine göre yönetim kurulu üyelisi olarak kalacak.

NYT’ye verdiği demeçte Kalanick şunları söyledi:

“Yatırımcıların bir başka adıma atılma talebini kabul ettim, böylece Uber başka bir dövüşle dağılmak yerine yapımındaki hedefe geri dönebilir.”

Kalanic’in ikinci yöneticisi Emil Michael şirket içi soruşturmadan sonra ayrılmıştı. Google’ın eski mühendislerinden Anthony Levandowski ise bir önceki işvereni Google/Waymo’nun ticari sırlarını çalmakla suçlandığı dava sonrası şirketten kovulmuştu.

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