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UBER Londra’da Faaliyet Lisansını Kaybetti, UBER’e Büyük ŞOK!

22 Eylül 2017 - 13:48 Güncel Teknoloji
UBER Londra’da Faaliyet Lisansını Kaybetti, UBER’e Büyük ŞOK!

UBER’e İngiltere’nin Başkenti Londra’daki Faliyetlerine Son Verebilir!

UBER’e Büyük ŞOK, UBER Londra’da Faaliyet Lisansını Kaybetti. Peki Diğer Problemli ülkelere bu örnek teşkil edebilir mi?

Londra Ulaştırma Otoritesi Transport for London TfL, Uber’in kentteki faaliyet iznini yenilemeyeceğini açıkladı ve bu nedenle UBER’in Londra Faliyetleri 30 Eylül’de sona erecek.

Transport for London TFL’in resmi twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre TfL; Uber London Limited’n özel kiralama lisansı almak için uygun  olmadığını belirtti, ayrıca çeşitli konularda yaklaşım ve davranışlarının kurumsal sorumluluk konusunda eksikler gösterdiğini belirtti.

UBER Londra’da Faaliyet Lisansını Kaybetti

 

Uber’in karara itiraz etmek için 21 günü var. UBER kararı temyiz ederken faaliyetlerine devam etme hakkına sahip.

 

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