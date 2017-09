UBER Londra’da Faaliyet Lisansını Kaybetti, UBER’e Büyük ŞOK!

UBER’e Büyük ŞOK, UBER Londra’da Faaliyet Lisansını Kaybetti. Peki Diğer Problemli ülkelere bu örnek teşkil edebilir mi?

Londra Ulaştırma Otoritesi Transport for London TfL, Uber’in kentteki faaliyet iznini yenilemeyeceğini açıkladı ve bu nedenle UBER’in Londra Faliyetleri 30 Eylül’de sona erecek.

Transport for London TFL’in resmi twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre TfL; Uber London Limited’n özel kiralama lisansı almak için uygun olmadığını belirtti, ayrıca çeşitli konularda yaklaşım ve davranışlarının kurumsal sorumluluk konusunda eksikler gösterdiğini belirtti.

TfL has today informed Uber that it will not be issued with a private hire operator licence. pic.twitter.com/nlYD0ny2qo

— Transport for London (@TfL) 22 Eylül 2017