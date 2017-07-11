Ubuntu Linux Şimdi Windows Mağazasında, Kullanımı Çok Kolay

Kolay yoldan Linux çalıştırmak istiyorsanız, şimdi bir seçeneğiniz var.

Ubuntu Linux Şimdi Windows Mağazasında !

Geçmiş yıllarda tahmin edilemeyecek açıklama Microsoft’tan geldi. Ubuntu Windows Mağazasına geldi. Şirket geçtiğimiz Mayıs ayında verdiği sözü tuttu ve popüler Linux türevlerinden biri olan Ubuntu’yu Windows 10 üzerinde çalıştırmak üzere indirebilirsiniz.

Elbette Windows ile etkileşimi sınırlı olan bu sürüm bash veya SSH gibi komut satırı yardımcı programlarını çalıştırmaya odaklandığı için konvansiyonel bir Ubuntu kurulumuyla kıyaslanamaz.

Bununla birlikte herhangi bir sanal makine kurmanıza ve çift ön yükleme yapmanıza gerek kalmadan Linux özelliklerine sahip olmak güzel olabilir.

Ubuntu Linux Şimdi Windows Mağazasında, Kullanımı Çok Kolay

Microsoft Windows Mağazasına gelecek olan diğer Linux türevleri Fedora ve SUSE linux için daha ne kadar beklememiz gerektiğini henüz açıklamadı.

Yine de bu, Microsoft’un yıllar boyu süren tutumundaki dramatik değişimi yansıtan büyük bir dönüm noktası olarak görülebilir. Windows atışlarını her ne pahasına olursa olsun korumak isteyen şirket bir anlamda linux’u bir hizmet gibi sunmaya çalışıyor.

Linux‘un eklenmesi, bu stratejinin mantıksal bir uzantısıdır – tanıdık Linux komutlarının birkaç tık uzaklıkta olduğunu bilen geliştiricilerin ve BT yöneticilerinin Microsoft bulut tekliflerini kullanma olasılığı daha da yüksek olabilir.

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