Daimler Volocopter’in Uçan Taksi Fikrini Finanse Ediyor

Uçan Taksi Fikrine Otomobil Devinden Büyük Yatırım

Daimler Volocopter‘in Uçan Taksi Fikrini Finanse Ediyor.

Daimler Volocopter’in uçan taksi fikrinin zaman çizelgesine sadık kalmasına yardımcı olacak şekilde finanse ediyor.

Volocopter, Aralarından büyük Alman otomobil firması Daimler’in de bulunduğu birkaç yatırımcı sayesinde 30 milyon dolarlık nakit para finansmanına sahip oldu.

Daimlerin bu katkısı şirketin vaat ettiği gibi önümüzdeki yıl ilk elektrikli hava taksisini uçurmasına yardımcı olabilir. Hatırlanacağı gibi Volocopter, yıllarca kişiye özel hava taşımacılığı sisteminin oluşturulması için çalışıyor ve 2016’da kendi 18 Rotorlu Elektrikli Helikopter VoloCopter VC200 modeliyle insanlı test uçuşunu başarıyla tamamlamıştı.



Şirket, Nisan ayında ise , test uçuşlarında bir Sport Pilot Lisansına sahip olan herkes tarafından uçurabilecek; Volocopter 2X adlı elektrikli dikey kalkış ve iniş uçui yeteneklerine sahip en yeni modelini piyasaya sundu. Gerçek testleri ise 2017 yılının 4. çeyreğinden ilk özerk sürümünün gösterimini Dubai’de gerçekleştirmek için çalıştı.

Dubai pilot denemelerin gerçekleştirilmesi için en ideal yer olarak görülüyor. Zira Dubai’nin 2030 yılına kadar özerk araçlarla yolcu taşımacılığının yüzde 25’ini gerçekleştirmek gibi bir hedefi var.

Daimler’in mükemmel bir finansör olmasının ardındaki gerçek sebep muhtemelen budur.