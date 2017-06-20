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Ücretsiz Mobil Fotoğrafçılık Eğitimleri 27 Mayıs- 3 Haziran Arasında

20 Haziran 2017 - 11:17 Mobil
Ücretsiz Mobil Fotoğrafçılık Eğitimleri 27 Mayıs- 3 Haziran Arasında

MediaMarkt ve Huawei’den Ücretsiz Mobil Fotoğrafçılık Eğitimleri

Ücretsiz Mobil Fotoğrafçılık Eğitimleri 27 Mayıs- 3 Haziran Arasındaki ÜCRETSİZ EĞİTİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN. MediaMarkt ve Huawei İşbirliği ile…

Ücretsiz Mobil Fotoğrafçılık Eğitimleri 27 Mayıs- 3 Haziran Arasında

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Huawei iş birliği ile tüketicilerin akıllı telefonlarıyla en iyi şekilde fotoğraf çekebilmelerini sağlayacak ücretsiz eğitimler düzenliyor.

Ücretsiz Mobil Fotoğrafçılık Eğitimleri 27 Mayıs- 3 Haziran Arasında

Tüketicileri en yeni teknolojik ürünlerle buluşturan Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Huawei iş birliği ile fotoğraf çekmeyi sevenlerin yüzünü güldürecek bir çalışmaya imza atıyor. MediaMarkt mağazalarında bulunan eğitim masalarında ilk kez müşterilere yönelik düzenlenecek olan 1 saatlik eğitimler sayesinde, katılımcılar mobil fotoğrafçılık konusunda uzmanlık kazanıyor.

Ücretsiz Mobil Fotoğrafçılık Eğitimleri 27 Mayıs- 3 Haziran Arasında

Eğitime katılmak isteyenler, MediaMarkt web sitesinde bulunan ‘Eğitim Kayıt Sayfası’ üzerinden kolaylıkla kayıt işlemlerini tamamlayarak, Huawei Bölge Eğitim Yöneticileri tarafından verilen ücretsiz eğitimlere dahil olabiliyor. Aynı zamanda katılımcılar, kayıt formu üzerinde eğitim yerlerini ve tarihlerini de kendilerini belirleyebiliyor.

Ücretsiz Mobil Fotoğrafçılık Eğitimleri 27 Mayıs- 3 Haziran Arasında

20 Mayıs’ta İstanbul Marmara Park ve Beylikdüzü, İzmir Optimum ve Ankara Ankamall MediaMarkt mağazalarında başlayan eğitimler, Mersin ve Kayseri gibi farklı illerde de verilmeye devam edecek.

Eğitim tarihleri ve mağazalar:

  • Kayseri Forum – 27 Mayıs
  • İstanbul Ümraniye – 27 Mayıs
  • Mall Of İstanbul – 27 Mayıs
  • İstanbul Bayrampaşa Forum – 3 Haziran
  • Mersin Forum – 3 Haziran
  • İstanbul Marmara Forum – 3 Haziran

 

Ücretsiz Mobile Fotoğrafçılık Eğitimine Kayıt Sayfası MediaMarktEğitim

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