Ücretsiz Mobil Fotoğrafçılık Eğitimleri 27 Mayıs- 3 Haziran Arasında

MediaMarkt ve Huawei’den Ücretsiz Mobil Fotoğrafçılık Eğitimleri

Ücretsiz Mobil Fotoğrafçılık Eğitimleri 27 Mayıs- 3 Haziran Arasındaki ÜCRETSİZ EĞİTİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN. MediaMarkt ve Huawei İşbirliği ile…

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Huawei iş birliği ile tüketicilerin akıllı telefonlarıyla en iyi şekilde fotoğraf çekebilmelerini sağlayacak ücretsiz eğitimler düzenliyor.

Tüketicileri en yeni teknolojik ürünlerle buluşturan Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Huawei iş birliği ile fotoğraf çekmeyi sevenlerin yüzünü güldürecek bir çalışmaya imza atıyor. MediaMarkt mağazalarında bulunan eğitim masalarında ilk kez müşterilere yönelik düzenlenecek olan 1 saatlik eğitimler sayesinde, katılımcılar mobil fotoğrafçılık konusunda uzmanlık kazanıyor.

Eğitime katılmak isteyenler, MediaMarkt web sitesinde bulunan ‘Eğitim Kayıt Sayfası’ üzerinden kolaylıkla kayıt işlemlerini tamamlayarak, Huawei Bölge Eğitim Yöneticileri tarafından verilen ücretsiz eğitimlere dahil olabiliyor. Aynı zamanda katılımcılar, kayıt formu üzerinde eğitim yerlerini ve tarihlerini de kendilerini belirleyebiliyor.

20 Mayıs’ta İstanbul Marmara Park ve Beylikdüzü, İzmir Optimum ve Ankara Ankamall MediaMarkt mağazalarında başlayan eğitimler, Mersin ve Kayseri gibi farklı illerde de verilmeye devam edecek.

Eğitim tarihleri ve mağazalar:

Kayseri Forum – 27 Mayıs

– 27 Mayıs İstanbul Ümraniye – 27 Mayıs

– 27 Mayıs Mall Of İstanbul – 27 Mayıs

– 27 Mayıs İstanbul Bayrampaşa Forum – 3 Haziran

– 3 Haziran Mersin Forum – 3 Haziran

– 3 Haziran İstanbul Marmara Forum – 3 Haziran

Ücretsiz Mobile Fotoğrafçılık Eğitimine Kayıt Sayfası MediaMarktEğitim