MyTherapy ilaç Hatırlatma Uygulaması, Yanlış/Eksik ilaç Kullanımına Son

MyTherapy uygulaması sağlık ile teknolojiyi birleştirdi!

MyTherapy ilaç Hatırlatma Uygulaması, Yanlış ve Eksik ilaç Kullanımına Son! 10 Dilde 30 Ülkede Kullanıma sunulan faydalı hizmet tamamen ücretsiz! Android ve iOS .

MyTherapy ilaç hatırlatma uygulaması tedavi süreçlerinde yardıma ihtiyacı olanlar (özellikle kronik hastalık sahibi olanlar) ve telefonlarını elinden düşürmeyenler arasında en popüler uygulamalardan birisi haline geldi.Uygulamanın Android ve iOS sürümleri mevcut.

Uygulama kullanıcılara hem ilaçlarını hatırlatıyor hem de günlük egzersizleri ve aktiviteleri kaydedip bir sağlık günlüğü oluşturuyor. Ayrıca MyTherapy tamamen ücretsiz bir uygulama.

MyTherapy Hakkında Bilmeniz Gerekenler Neler?

Yapılan araştırmalara göre, tüm dünya üzerinde ‘yanlış/eksik’ ilaç kullanımı oranı maalesef yüzde 50! ve yapılan bir araştırmaya göre de bir insan ortalama günde 5 saatini akıllı telefonuyla meşgul halde geçiriyor.

MyTherapy 2012 yılında 3 ortak tarafından dünyada yanlış/eksik ilaç kullanımını azaltmak için kuruldu.

Ücretsiz MyTherapy ilaç Hatırlatma Uygulaması Nasıl Çalışıyor?

Uygulamaya ilaçlarınızı kaydediyorsunuz ve o sizin için hatırlayıp, size hatırlatıyor. Bu kadar basit. Aynı zamanda günlük aktivitelerinizi ve sağlık durumunuzu kaydedebiliyorsunuz. Sizin kayıtlarınıza göre size bir sağlık günlüğü hazırlıyor ve doktor randevunuza giderken de bu günlüğün çıktısını alabiliyorsunuz. Böylece tansiyon, şeker ve diğer ölçümleriniz sürekli kontrol altında oluyor.

MyTherapy sizin için motivasyon, doktorunuz için kolaylık ve unutanlar için de hatırlatıcı olacak ve üstelik tamamen ücretsiz. Almanya’nın çeşitli üniversiteleriyle iş birliği içinde gelişmeye devam eden MyTherapy, 2014 yılında SilverStar Modern Teknoloji ödülünü de kazandı.

İngilizce, Almanca, Türkçe, Japonca, İspanyolca ve Çince de dahil olmak üzere 10 dilde ve 30’ün üzerinde ülkede hizmete sunulan uygulama Münih ofisinde toplam 20 farklı ülkeden çalışanıyla büyümeye devam ediyor.

İlaçlarınızı Almayı Unutmayın!

MyTherapy’nin hatırlatma özelliğine güvenebilirsiniz. İlaçlarınızı, ölçümlerinizi ve egzersizlerinizi bir daha atlamayacaksınız! MyTherapy’le içiniz rahat olsun ve hayatınızdaki diğer önemli şeylere odaklanın.

Takım Çalışması Herkes İçin En İyisidir

Destek için ailenize güvenin ve size güvende hissettirmelerine izin verin! Böylece ilaçlarınızı almayı unutursanız, aileniz de hatırlatmak için yanınızda olacak!

Genel Takip

MyTherapy yalnızca sağlık durumunuzu kaydetmez, aynı zamanda sağlık durumunuzu düzenli olarak gözlemlemenize yardımcı olur. Böylece genel sağlık takibinizi yaparken, tedavinizdeki ilerlemeleri de takip edebilirsiniz.

Doktorunuzla Birlikte

Doktorunuza, son randevunuzdan sonra sağlık durumunuzun nasıl ilerleme kaydettiğini gösterin. MyTherapy Sağlık Raporunuzun çıktısını alabilir ve bir sonraki randevunuzda gösterebilirsiniz. Böylece doktorunuz hem genel sağlık durumunuzu daha iyi değerlendirecek hem de sağlık ihtiyaçlarınızı daha iyi anlayacak.

MyTherapyApp Web Sitesi

Android – Google Play üzerinden uygulamayı indirmek için buraya;

iOS – App Store üzerinden uygulamayı indirmek için de buraya tıklayabilirsiniz;