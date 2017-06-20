Ücretsiz ProtonVPN, ProtonMail Ücretsiz VPN Hizmetini Duyurdu

ProtonMail Herkes için Ücretsiz VPN Hizmetini Açıkladı.

Ücretsiz ProtonVPN, ProtonMail Ücretsiz VPN hizmetini duyurdu. Ücretsiz hizmet ücretliler gibi sağlam olmasa da iş görüyor. Ücretsiz hizmetleri kim sevmezki.

CERN ve MIT bilim adamları tarafından oluşturulan şifreli e-posta hizmeti olan ProtonMail, Trump yönetimin Obama dönemi internet gizlilik kurallarını geri almasına yanıt olarak yeni bir ürün, yeni bir ücretsiz servis yayımladı.

Bugünden başlayarak, resmi ProtonVPN web sitesinden edinebileceğiniz ve bir yıl boyunca ilk 10.000 kullanıcı tarafından kullanılabilecek BETA Sürümü VPN Hizmetini ücretsiz edinebilirsiniz. Ücretli kadar sağlam olmayabilir ancak yine de bağlantınızı üç ülkedeki birden çok şifreli tünel üzerinden yönlendirebiliyor.

Tüm dünyada VPN kullanımına ilginin giderek arttığı şu günlerde ücretsiz seçenekler sunan şirket bu sayede çok daha fazla kişiye ulaşabilir.

Ücretsiz ProtonVPN ilk 10.000 Kişi !

ABD’de yeni FCC başkanı ve çeşitli Senatörler, kullanıcıların verilerini koruyan kuralların geçersiz kılmasının yanı sıra net tarafsızlığını da öldürmek istiyorlar. Çin, Mısır ve internetin ağır derecede sansürlendiği diğer ülkelerde kısıtlamalar yaşamak için VPN’lere ihtiyaç duyulurken; diğerleri bilgi güvenliğini ve özelliğini korumak için bu VPN hizmetine ihtiyaç duyuyorlar.

Bir süre kullandıktan sonra birincil VPN sağlayıcınız olarak ProtoMail’in hizmetinde kalmaya karar verirseniz; şirketin ücretsiz hizmetlerini sunmaya devam etmesine yardımcı olmak için daha sonra ödeme yapmayı seçebilirsiniz.

Zira ProtonMail yaptığı açıklamada şirketin tek gelirinin kullanıcı yükseltmelerine dayandığını; çünkü Google ve Facebook gibi reklam satmak için kullanıcı gizliliğini kötüye kullanmadıklarını belirtti.