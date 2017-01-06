Ücretsiz Telekomünikasyon Okulu, Satış Danışmanı Yetiştirecek, Kaçırmayın!

Türk Telekom, İSMEK ile birlikte ‘Telekomünikasyon Satış Danışmanı’ yetiştirecek.

Ücretsiz Telekomünikasyon Okulu fırsatı için başvurma fırsatını kaçırmayın!

Yeni dönemin en trend mesleklerinden birisi için Telekomünikasyon Okulu açılıyor.Türk Telekom’un yeni teknoloji eğitim projesi hayata geçiyor.

Türk Telekom’un İSMEK ile birlikte ‘Telekomünikasyon Okulu’ adı altında hayata geçireceği proje kapsamında telekomünikasyon sektöründe kariyer planlayanlara teknoloji alanında eğitimler verilecek.

Sektörün yetkin ve eğitimli çalışan ihtiyacını karşılamayı amaçlayan projede eğitim alacak kişiler, Türk Telekom bayilerinde çalışma fırsatına da sahip olacaklar.

Türkiye’de ilk defa Türk Telekom ve İSMEK işbirliğiyle hayata geçirilecek olan Telekomünikasyon Okulu projesi kapsamında, kariyerini telekomünikasyon sektöründe planlayanlara teknoloji ve telekomünikasyon alanlarında yetkinlik kazandırılması amaçlanıyor.

Ücretsiz olarak verilecek eğitimleri tamamlayan kişiler, Türk Telekom bayilerinde çalışma fırsatına da sahip olacaklar.

Ücretsiz Telekomünikasyon Okulu, Üç ayrı kategoride toplam 64 saat eğitim verilecek!

Öncelikle İSMEK’e bağlı Bahçelievler Şirinevler ve Maltepe Altayçeşme kurs merkezlerinde iki ayrı sınıfta eğitim vermesi planlanan Telekomünikasyon Okulu’nun önümüzdeki dönemde diğer illerde de açılması hedefleniyor.

Telekomünikasyon eğitimleri İSMEK eğitmenleri tarafından 16 kişilik sınıflarda toplam 64 saat verilecek. Eğitimler 24 saat teknik eğitim, 24 saat iletişim eğitimi ve 16 saat satış eğitimi olmak üzere üç ana kategoriden oluşuyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler “Telekomünikasyon Satış Danışmanı” sertifikasına sahip olacak. Telekomünikasyon sektöründe sertifikalı bir aday olarak iş bulma fırsatı yakalayacak kursiyerler aynı zamanda Türk Telekom bayilerine hizmet veren Mental İnsan Kaynaklarının aday havuzuna da kaydedilerek istihdam edilmeleri sağlanacak.

İlki Ocak 2017’de başlayacak olan Telekomünikasyon Okulu eğitimlerine katılmak isteyen kişilerin en az lise mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olup 40 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor.

İSMEK-TÜRK TELEKOM İŞBİRLİĞİ İLE İŞ FIRSATI

Ücretsiz Telekomünikasyon Okulu Projesi!

İSMEK ile Türk Telekom önemli bir eğitim projesine imza attı. İki kurumun işbirliğinde kurulan ‘Telekomünikasyon Okulu’ ücretsiz eğitimlerine başlıyor. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Türk Telekom bayilerinde satış danışmanı olarak çalışma fırsatı sunacak okulda kayıtlar başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi İSMEK, Türk Telekom ile önemli bir projeye imza attı. Sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli iş gücünü yetiştirmeyi hedefleyen ‘Telekomünikasyon Okulu’ isimli proje sayesinde bu sektörde kariyer yapmak isteyenlere ücretsiz eğitim verilecek.

Türkiye’de bir ilk olma özelliğini de taşıyan projede İSMEK ile Türk Telekom bir araya geldi. Bu projede eğitim alanlar Türk Telekom bayilerinde çalışma fırsatı yakalayacak. Telekomünikasyon satış danışmanları yetiştirilecek olan okulda, eğitimlere katılmak için bazı ön şartlar aranıyor.

Katılımcılar Mülakat ile Belirlenecek

‘Telekomünikasyon Okulu’nda eğitim almak isteyenlerin en az lise mezunu olması gerekirken 18 yaşını doldurmuş 40 yaşı ise geçmemiş olması gerekiyor. Okulda eğitim almak isteyenler mülakat ile belirleniyor.

Telekomünikasyon satış danışmanlığı eğitimleri, İSMEK tarafından verilecek. İSMEK Maltepe Altayçeşme ile İSMEK Bahçelievler Şirinevler eğitim merkezlerindeki eğitimler, 16 kişilik sınıflarda düzenlenecek. Eğitimler, teknik eğitim (24 saat), iletişim eğitimi (24 saat) ve satış eğitimi (16 saat) olmak üzere 3 aşamada verilecek. Toplamda 64 saat devam edilecek eğitimi başarı ile tamamlayanlar telekomünikasyon sektöründe sertifikalı bir aday olarak Türk Telekom bayilerinde çalışma fırsatına sahip olacak. Aynı zamanda Türk Telekom bayilerine hizmet veren insan kaynakları şirketinin aday havuzuna da kaydedilerek istihdam edilmeleri sağlanacak.

Eğitimler 2017 Ocak’ta Başlıyor

Okulda eğitim almak isteyenlerin öncelikle www.ismek.ist adresi üzerinden ön kayıt formunu doldurmaları gerekiyor. Ön kayıt formunu dolduranlar arasında yapılacak mülakatlar ile eğitimler Ocak 2017’de başlayacak. Okul hakkında daha detaylı bilgiye ise yine İSMEK’in resmi internet sitesi www.ismek.ist adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

İSMEK Maltepe Altayçeşme Adres: Başvuru için aşağıdaki linki tıklayınız. http://kursiyer.ismek.org/Login.aspx?url=%2fkurstercihleri.aspx%3fKursMerkezi%3dMTAy%26Brans%3dMjQ4NQ%3d%3d

Adres: Altay Çeşme Mah. Bağdat Cad.No:353 B Kat:2-3-4 ve Çatı Katı Maltepe Tel: 0216 519 94 89 İSMEK Bahçelievler Şirinevler :

Başvuru için aşağıdaki linki tıklayınız. http://kursiyer.ismek.org/Login.aspx?url=%2fkurstercihleri.aspx%3fKursMerkezi%3dMTY%3d%26Brans%3dMjQ4NQ%3d%3d

Adres: Şirinevler Mah. Fetih 3.Sok. No:2-4 Bahçelievler Tel: 0212 652 37 81

Detay bilgi için www.ismek.istanbul adresi ziyaret edilebilir.

İSMEK – TÜRK TELEKOM – Ücretsiz Telekomünikasyon Okulu!