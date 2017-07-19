Ücretsiz PC ve MAC için VPN Çözümü Kaspersky Secure Connection

Kaspersky Lab’dan PC ve Mac için VPN çözümü

PC ve MAC için VPN Çözümü Arayanlara Kaspersky Secure Connection çözümünü duyurdu.

Kaspersky Lab, veri trafiğini şifrelemek isteyen Windows ve Mac kullanıcıları için Secure Connection adında bir çözüm kullanıma sundu. VPN teknolojisini temel alan Secure Connection, halka açık kablosuz ağ kullanımı, çevrimiçi bankacılık işlemleri veya kullanıcıların özel bilgilerini içeren diğer sitelerin ziyareti gibi, veri trafiğinin riskli olmaya başladığı zamanlarda şifrelemeyi otomatik olarak etkinleştiriyor.

Verilerin korumasız bir şekilde veya yeterince iyi korunmadan aktarılması, kullanıcıların gizliliğini, verilerini ve hatta parasını riske atar. Davetsiz misafirler, internetten ücretsiz bir şekilde temin edilebilen araçları kullanarak, bu bağlantılar üzerinden iletilen mesajlar, şifreler ve dosyalar da dahil olmak üzere bilgilerinizi okuyabilir ve kullanabilirler.

Ücretsiz PC ve MAC için VPN Çözümü Secure Connection

Aktarılan Veriler Şifreli

Kaspersky Lab’ın yeni çözümü Secure Connection; aktarılan verilerin güvenilir bir şekilde şifrelenmesini sağlamasının yanı sıra, kullanıcı tarafından etkinleştirilmese dahi; güvenliğe en çok ihtiyaç duyulacak anlarda bir hatırlatma mesajı göstererek kullanıcıyı uyarıyor. Örneğin; bir Wi-Fi ağı güvensiz olduğunda veya Windows sürümünde, kullanıcı kritik bilgiler içeren (e-posta, online bankacılık, e-ödeme sistemleri, e-ticaret siteleri veya sosyal ağlar gibi) siteleri şifreleme olmaksızın açmaya çalıştığında; sistem kullanıcıya bir bildirim gösteriyor. Secure Connection, manuel olarak da kontrol edilebildiği gibi, istenirse otomatik olarak tüm veri bağlantılarını devamlı bir şekilde şifreleyebiliyor.

Secure Connection’ın yönetimi de oldukça kolay.

Veri trafiğinin ne zaman şifrelendiği, ne kadar süreyle şifrelendiği ve ne kadar hacimde veri şifrelendiği gibi detaylar, bir My Kaspersky hesabı üzerinden kolaylıkla gözlemlenebildiği gibi, ücretsiz sürüm dahilinde kaç megabaytlık kullanım hakkı kaldığı bilgisine de aynı portaldan ulaşılabiliyor.

“Kullanıcı güvenliğini ön planda tutuyoruz, bu nedenle herhangi bir şekilde riske girdikler her adımda çok katmanlı koruma sunmayı hedefliyoruz” diyen Kaspersky Lab Tüketici İşleri Birimi Başkanı Andrei Mochola; sözlerini şöyle devam ettiriyor: “Veri trafiğinin şifrelenmesi dijital ortamda korunmanın vazgeçilmez bir bileşenidir. Dolayısıyla bu imkanı Windows ve Mac kullanıcılarına sunabildiğimiz için mutluyuz. Mobil kullanıcılar için geliştirdiğimiz sürüm ise yıl sonuna doğru kullanımda olacak.”

Secure Connection, freemium bir çözüm olarak temel özelliklerini ücretsiz olarak sunarken, çözümün ek özelliklerini kullanabilmek için bir ücret ödemek gerekiyor.

Ücretsiz sürümü, cihaz sayısı sınırı olmaksızın günde cihaz başına 200 Mb şifrelenmiş trafik sağlıyor.

Aylık 14.99 TL veya yıllık 89.99 TL tutarında ek bir ücret karşılığında ise beş cihaza kadar sınırsız trafik kullanımı hakkı elde edilebiliyor.

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