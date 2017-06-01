UEFA Şampiyonlar Ligi ve Nissan GT-R Heyecan Endeksi Videosunu izle!

Nissan GT-R mı? UEFA Şampiyonlar Ligi mi ? Hangisi Daha Heyecanlı?

Nissan’ın Futbol Heyecanı Deneyi, Etkileyici Deneyi izle, Hangisi Daha Heyecanlı? Nissan GT-R mı? UEFA Şampiyonlar Ligi mi ? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Nissan GT-R Heyecan Endeksi videosu!

Nissan, Loughborough Üniversitesi işbirliği ile bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ve ikonik modeli GT-R’ın insan üzerindeki heyecan etkisini ölçümleyen bir deney gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı sona yaklaşırken, şampiyonanın ana sponsoru Nissan futbolu sıra dışı bir teste tabi tuttu. Nissan yapmış olduğu deney ile futbol heyecanının, ikonik spor otomobili GT-R’ da yolcu olmaktan daha heyecan verici olup olmadığını bilimsel olarak değerlendirdi.

Loughborough Üniversitesi’ndeki spor bilimi uzmanları ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Nissan karma veri endeksini izlemek ve toplamak için katılımcıları giyilebilir teknoloji ile donattı. Bu yolla heyecanın neden olduğu fizyolojik etkiyi incelemek ve sonuçta hangi aktivitenin daha heyecan verici olduğunu belirlemek için nabız, solunum hızı ve elektrodermal aktivite gibi veriler toplandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi canlı futbol maçı izleyen bir gönüllüden elde edilen verilerle, profesyonel sürücülerin Belçika’daki ünlü Spa-Francorchamps pistinde Nissan GT-R ile gerçekleştirdiği sürüşlerde yolcu koltuğuna konuk olan gönüllüden elde edilen veriler karşılaştırıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Nissan GT-R Heyecan Endeksi Videosu!

Deneyle alakalı değerlendirme yapan Loughborough Üniversitesi’nden Dr. Dale Eslinger, “ Bir futbol maçının mı, yoksa Nissan GT-R gibi son derece hızlı bir spor otomobilin yan koltuğunda olmak mı daha heyecan verici? Yaptığımız deneyle bu soruya bir cevap aradık. Nissan Heyecan Endeksi’nin bir parçası olarak yapılan araştırmada, katılımcıların bu heyecan verici anlara olan fiziksel tepkilerini anlamak için yenilikçi sensör verileri kullanıldı” ifadelerini kullandı.

İki deney süreci boyunca futbol taraftarları ile Nissan GT-R yolcularının nabızlarının genel olarak benzer seviyede olduğunu söyleyen Dr. Dale Eslinger;

“Gol veya keskin bir dönüş anında nabzın ciddi oranda arttığını gördük. Gönüllüler arasındaki farklılık solunum hızı noktasında belirgin hale geldi. Maç esnasında solunum hızı zaman zaman artıp azalıyor hatta izleyenler çok kritik anlarda nefesini bile tutuyor. Nissan GT-R yolcularının solunum hızının ise sürekli olarak arttığını gözlemledik” dedi.

Yapmış oldukları her şeyin temelinde heyecan olduğunu söyleyen Nissan Avrupa Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jean-Pierre Diernaz;

“İkonik otomobilimiz GT-R ve heyecan verici UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğumuz, yenilik ve heyecanı herkese ulaştırma çabalarımızın yalnızca iki örneği. Loughborough Üniversitesi ile yapmış olduğumuz işbirliğiyle, heyecanın insan vücudunda neden olduğu fiziksel etkiyi bilimsel olarak tespit ediyoruz. Amacımız birçok heyecan verici faaliyete ilişkin bir Global Heyecan Endeksi oluşturmak.” İfadelerini kullandı.

2017 model Nissan GT-R’nin ödüllü motorunun gücü arttı.

Arttırılan turbo basıncı ve her bir silindir için bağımsız olarak kontrol edilen ateşleme zamanlaması sayesinde gücü 20 HP artan 3,8 litre hacimli Twin-Turbo V6 motor 6800 d/d’de 570 HP (419 kW) güç üretiyor. Sadece daha fazla güç üretmekle kalmayan motor orta devir (3200 d/d ve üzeri) seviyelerinde daha çabuk hızlanma ve daha geniş bir devir bandı boyunca maksimum tork üretimi sağlıyor. Ayrıca GT-R heyecan uyandıran motor sesi de sürüş heyecanını daha üst seviyeye taşımak üzere geliştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi vs Nissan GT-R Heyecan Endeksi videosunu izle!

Nissan

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Nissan GT-R Heyecan Endeksi Videosunu izle!