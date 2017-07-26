USB 3.2 ile Bağlantı Hızı ikiye katlandı, Üstelik Aynı Kabloyla!

Yeni USB 3.2 Standardı Promoter Group Tarafından Açıklandı.

USB 3.2 Bağlantı Hızı ikiye Katlandı, Üstelik Aynı Kabloyla!

Herhangi bir kablo değişikliğine ihtiyaç duymadan USB bağlantı hızını iki katına çıkaran yeni veri iletişim standardı USB 3.2’nin resmi duyurusu yapıldı.

Aralarında bir çok teknoloji devinin bulunduğu (Apple, Hp, Intel ve Microsoft gibi) Promoter Group tarafından yapılan açıklamayla yeni USB 3.2 Standartı resmen duyuruldu.

USB 3.2 ‘de eklenen yeni şerit sayesinde veri aktarım hızı bir önceki USB 3.1 standardına göre iki katına çıkıyor. Çok şeritli sisteme izin veren yeni standart USB 3.0 için çift şeritli 5 Gbps üzerinde 10 Gbps lik bir verimliliğe sahip olurken, USB 3.1 uyumlu cihazlar içinse çift şeritli 10 Gbps üzerinde 20 Gbps’lik bir verimlilik elde edilebilecek.

USB-C kablonuzu değiştirmenize gerek yok!

İşin güzel tarafı iki katlanan bu hız standardını kullanmak için mevcut USB-C kablonuzu değiştirmenize gerek yok. Çift şeritli aktarım USB Type-C kabloları ile çalışabilecek.

Örnek olarak; USB-3.2 destekli bir PC üzerinden USB-3.2 depolama aygıtına süper hız sertifikalı bir USB 3.1 Kablosu ile bağlanan bir kişi bu kablo üzerinden 2 GB/s aktarım hızı ile veri aktarabilecek.

Yani yeni standart ile birlikte USB-3.2 cihazlardan USB-3.2 cihazlara veri aktarımı saniyede 2 GB olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Promoter Group başkanı Brad Saunders;

“USB Type-C’yi pazara sunduğumuz zaman, SuperSpeed USB veya SuperSpeed USB 10 Gbps için onaylanmış USB Type-C kablolarının ve konektörlerinin daha yüksek performanslı USB’yi destekleyeceğini garanti etmeyi amaçladık, çünkü daha yeni nesil USB 3.0 geliştirildi. USB 3.2 güncellemesi bir sonraki performans seviyesini sunuyor.” dedi.

Toshiba, Intel, Samsung ve WD‘den yakın dönemde 64 katmanlı ve yüksek teknoloji ürünü flaş depolama ürünleri hızla ilerliyor ve gelişiyor. RAW veya 4K video düzenleme yapıyorsanız bu tür hızlar sizin için kaçınılmaz ve hayatınızı kolaylaştırıcı rol oynuyor.

Thunderbold ve benzeri çözümler fiyat bakımından daha tuzlu, o yüzden USB 3.2 standardı bu problemin çözümü için kolay ve ucuz bir çözüm olacak.

USB 3.2 Özellikleri Neler?

Çift Yönlü Veri Aktarımı üstelik Mevcut USB Type-C Kablosu üzerinden,

SuperSpeed USB fiziksel katman veri hızlarını ve kodlama teknikleri kullanılmaya devam ediyor,

Hub özelliğinde küçük bir güncelle yapılarak tek ve çift şeritli işlemler arasında kolay geçiş sağlanmış ve performans arttırılmış.

USB 3.0 Promosyon Grubu (Apple, HP, Intel, Microsoft ve diğerleri üyelerle birlikte), 3.2 spesifikasyonun 2017 sonuna kadar tamamlanacağını, ve yıl sonunda yapılacak olan USB Developer Day 2017’de açıklamayı planlıyor.