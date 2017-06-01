Uzay Araçlarını Taşıyacak Dünyanın En Büyük Uçağı Testlerine Başlıyor

Uzay Araçlarını Taşıyacak Dünyanın En Büyük Uçağı Testlerine Başlıyor

Yapımına 6 yıl önce başlanan ve Microsoft’un kurucularından Paul Allen’ın Projesi olan ve Uzay Araçlarını Taşıyacak Dünyanın En Büyük Uçağı testlerine başlıyor.

2016 yılında ilk testlerinin yapılması planlanan ancak gecikmelerle bu yıla sarkan projede sona yaklaşılıyor. Uzay araçlarını yörüngeye taşıyacak ve bu haliyle dünyanın en büyük uçağı yada hava aracı ünvanına kavuşacak dev uçağın yapımı büyük oranda tamamlandı.

Uzay Araçlarını Taşıyacak Dünyanın En Büyük Uçağı

Microsoft kurucu ortaklarında Paul Allen’in şirketi Stratolaunch Systems, uydu taşıyan roketleri daha verimli bir şekilde çalıştırmaya yardım etmek amacıyla büyük uçakla yapılacak test uçuşlarını planladığını ilk olarak Ağustos 2015’te duymuştuk.

California’daki Mojave Çölü’nde yapımı süren uçak hakkında ilk görseller ilk defa gün yüzüne çıktı. Anlaşılan test uçuşları henüz gerçekleşmemiş ancak Allen; “yakıt testi” için muazzam hangarından çıkan bu devasa uçağın ilk resimlerini içeren bir tweet attı.

.@Stratolaunch came out of the hangar for fuel testing. More pictures soon! pic.twitter.com/RCNgSpgG6W — Paul Allen (@PaulGAllen) 31 Mayıs 2017

Kanat Açıklığı Futbol Sahasından Daha Büyük, 117 Metre!

Microsoft’un kurucularından Paul Allen’ın projesi olan ve Uzay Araçlarını Taşıyacak Dünyanın En Büyük Uçağı, 117 metrelik kanat genişliğine, 72 metre gövdeye sahip. 226 tondan fazla ağırlığı bulunan uçağın, yükle birlikte 589 ton ağırlığa ulaşması bekleniyor. Altı motorla çalışan uçak beklenenin aksine insan taşımayacak, ama uzaya roketler fırlatmak için havada rampa görevi yapacak.

Paul Allen’ın sahibi olduğu Stratolaunch şirketi, uçağın yapımı için uzak şirketi Orbital ATK ile anlaşmıştı. Uçak 2018 yılında gökyüzüyle buluşacak ve 2020 yılında hizmete girecek.

Uzay Araçlarını Taşıyacak Dünyanın En Büyük Uçağı Galeri