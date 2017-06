Yapımına 6 yıl önce başlanan ve Microsoft’un kurucularından Paul Allen’ın Projesi olan ve Uzay Araçlarını Taşıyacak Dünyanın En Büyük Uçağı testlerine başlıyor.

2016 yılında ilk testlerinin yapılması planlanan ancak gecikmelerle bu yıla sarkan projede sona yaklaşılıyor. Uzay araçlarını yörüngeye taşıyacak ve bu haliyle dünyanın en büyük uçağı yada hava aracı ünvanına kavuşacak dev uçağın yapımı büyük oranda tamamlandı.

Microsoft kurucu ortaklarında Paul Allen’in şirketi Stratolaunch Systems, uydu taşıyan roketleri daha verimli bir şekilde çalıştırmaya yardım etmek amacıyla büyük uçakla yapılacak test uçuşlarını planladığını ilk olarak Ağustos 2015’te duymuştuk.

California’daki Mojave Çölü’nde yapımı süren uçak hakkında ilk görseller ilk defa gün yüzüne çıktı. Anlaşılan test uçuşları henüz gerçekleşmemiş ancak Allen; “yakıt testi” için muazzam hangarından çıkan bu devasa uçağın ilk resimlerini içeren bir tweet attı.

.@Stratolaunch came out of the hangar for fuel testing. More pictures soon! pic.twitter.com/RCNgSpgG6W

— Paul Allen (@PaulGAllen) 31 Mayıs 2017