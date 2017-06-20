VERTU TCL’le 40 Milyon Dolarlık Anlaşma Yaptı, 30 Bin Lüks Elişi Telefon

Hakan Uzan’ın 50 Milyon Sterline satın Aldığı Vertu Yatırımlara Başladı.

Vertu yeni nesil telefonlarında TCL teknolojilerini kullanacak.

Hakan Uzan’ın Sahip Olduğu Vertu TCL’in Yenilikçi Teknolojisini Kullanacak. Söz konusu teknolojiyi kullanmak için 40 Milyon Dolar Ödeyecek.

İngiliz merkezli lüks telefon üreticisi 2012 yılından sonra 3. kez el değiştirmiş ve sürgündeki iş adamı olarak bilinen Hakan Uzan tarafından 50 Milyon Sterline satın alınmıştı.

Hakan Uzan 40 Milyon Dolarlık ilk teknolojik yatırımını yaptı. Bundan sonraki yatırımların ilk ayağını oluşturacak anlaşma büyük yatırımlarında başlangıcı olarak görülüyor.

VERTU TCL’le 40 Milyon Dolarlık Anlaşma Yaptı, Hakan Uzan Hızlı Başladı

Vertu TCL Anlaşmasının detayları henüz belli değil. Ancak 30 Bin elişi akıllı telefonda TCL’in teknolojisi kullanılacak.

İngiltere’de elle üretilen akıllı lüks telefonların dünyanın bir çok yerinde özel müşterisi var. Lüks akıllı telefon pazarında ayrı bir yeri var. Mücevherlerle kaplı cihazların altında Çinli TCL’li bir cihaz olacak.

İki şirket 30.ooo el işi Vertu akıllı telefonun içinde TCL’in Yenilikçi Teknolojisi’ni kullanmasına izin veren 40 Milyon Dolarlık anlaşmayı imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın detayları henüz belli olmamakla birlikte TCL tarafından büyük bir başarı olarak adlandırılıyorken Vertu tarafında ise şirketin yeni sahibi Hakan Uzan’ın ilk belirgin teknolojik yatırımı olarak dikkat çekiyor. Çinli şirketin iş yaptığı şirketler arasında Samsung, Roku, Alcatel ve BlackBerry gibi şirketlerde var.

TCL’in yaptığı bu anlaşma sadece tedarik anlaşması olsa bile kendi sistemlerinin mobil ekosisteminde daha fazla yer alacak olması için bile anlaşmadan gurur duyabilirler.