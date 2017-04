Video Hakem Uygulaması 2018 FIFA Dünya Kupasında da Kullanılacak.

Video Hakem Uygulaması 2018 FIFA Dünya Kupasında ilk kez kullanılacağı birinci ağızdan açıklanmış oldu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, video hakem uygulamasının Rusya’daki 2018 FIFA World Cup Turnuvasında ilk kez bir Dünya Kupasında kullanılacağını açıkladı.

Video hakem uygulaması bir çok alanda ve bir çok lig te çeşitli şekiller denenmeye ve test edilmeye devam ediyor. En son seyrettiğimiz maçta İspanya Fransa’yı video hakem sistemi ile yenmeyi başarmıştı. Atılan ve iptal edilen goller bir şekilde adaleti sağladı.

Futbol da hakem hatalarının da oyunun bir parçası olduğunu düşünen gelenekselistler, video hakem uygulamasının futbolda yer bulmasını yıllarca engelledi. FIFA 2010 Dünya Kupasında hatalı kararlar yüzünden İngiltere ve Meksika gibi takımların belgelenmiş hatalar yüzünden elenmesi bu teknolojiyi futbolun patronlarına yeniden düşündürmüştü.

Profesyonel seviyelerde yapılan testlerden sonra nihayet Video Hakem Uygulaması 2018 FIFA Dünya Kupasında da kullanılmaya başlanıyor.

Futbol sahalarında tekrar oynatma Instant Replay Teknolojisi, Rusya’nın ev sahipliği yapacak 2018 FIFA Dünya Kupasında ilk kez kullanılarak, dünya kupalarında da bir ilk gerçekleştirilmiş olacak.

