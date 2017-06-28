Vivo Ekran içi Parmak izi Teknolojisini MWC Şangay’da Ortaya Çıkardı

Vivo’nun Ekran içi Parmak izi Tarayıcısı Çözümü, Apple’ın Aradığı Bu Olabilir.

Vivo Xplay 6 Tabanlı Demo Cihazıyla Vivo Ekran içi Parmak izi Teknolojisini Ortaya Çıktı.

Vivo Xplay 6 tabanlı Demo cihazı ile Vivo, Qualcomm’un Hem Cam Hem Metal Altından çalışabilen Ekran içi Parmak izi Tarayıcı Çözümünü gözler önüne serdi. Apple’ın Ekran içi Parmak izi Tarayıcı Çözümü Böyle Olabilir, Bu Vivo Xplay 6’daki teknoloji olabilir.

Apple’ın yeni iPhone’da kullanılmak üzere ekranın altında bir parmak izi tarama teknolojisi araştırdığı söylentileri var. Ancak bu teknolojiler konusunda demoların Çin’den gelmesini beklemiyorsunuzdur.

MWC Shangai’de Qualcomm, son ultra sonik parmak izi çözümü, OLED ekranlarının (1.2mm kalınlığına kadar) entegrasyonunu gösteren yeni uygulamasını duyurdu. Üstelik Cihaz suya batırılmış olsa da oldukça iyi çalışıyor.

Daha önce olduğu gibi, bu teknoloji kapasitif eşdeğerinden daha iyi bir şekilde ciltteki kir ve terlemeyi tolere edebilir. Aynı zamanda Metal ve Cam Altından çalışabilir. Cam için 800um‘a kadar ve alüminyum için 650um‘a kadar.ya her iki malzeme için de eski değer 400um‘du.

Apple’ın Su Altında Çalışan Ekran içi Parmak izi Tarayıcı Çözümü Böyle Olabilir

Yonga Üreticisi Qualcomm önceki nesil “Sense ID” çözümünü Xiaomi’nin Mi5’lerde kullanmasına izin verirken bu kez yeni teknolojisini ilk olarak Vivo’nun kullanmasını sağladı.

Demo Vivo Xplay6 Qualcomm’un ekran içi parmak izi tarayıcısı ile donatılmıştır.

Vivo Ekran içi Parmak izi teknolojisini kullandığı Xplay 6 Tabanlı demosunu incelediğinizde eski parmak izi düğmesinin hemen üzerindeki işaretli alana parmağınızı koymanız gerektiği dışında tanıdık parmak izi kayıt süreci gerçekleşiyor. Kayıt işleminden sonra aynı noktaya basarak telefonunuzun ekran kilidini parmağınızla açabilirsiniz.

Parmak izini tanıma süresi belirgin şekilde yavaş olduğu fark edilse de ilk dokunuş ile giriş ekranına girme arasında yaklaşık bir saniyelik süre geçiyor. Anlık ekran açılışları henüz burada daha oturmamış. Ayrıca parmak izi tanıma alanının küçüklüğüde biraz hayal kırıklığı yaratabilir.

Vivo’nun standında Demo’yu gösteren yetkililer, teorik olarak aynı algılama teknolojisini tüm ekran boyunca yapılabileceğini ancak bunun maliyeti önemli ölçüde arttıracağını belirtiyor. Bunun yerine ekranın altı yarısında veya sonunda gösterebilse daha iyi olurdu tabi.

Vivo Xplay 6 ekran için parmak izi okuyucu Su altı Demosu

Vivo Ekran içi Parmak izi Teknolojisi QualComm Destekli !

Başka bir demoda şirket aynı ultrasonik teknolojiyi telefonun metalik gövdesinin arkasındaki bir noktaya uyguladı; böylece telefonun suya konulduğunda bile kilitlenmesini sağladı. Bu Ekran Kilidi Açma Yöntemi kamera uygulamasıyla ilişkili olabileceğinden; sığ suyun altında sualtı fotoğraflar veya videolar almak istediğinizde bu durum sizin için oldukça kullanışlı olabilir.

Elbette diğer şirketler Sony ve HTC gibi bunu fiziksel bir deklanşör koyarak baskıya duyarlı Algılama (HTC) teknolojisi ile bu durumu çözmüştü.

Vivo söz konusu teknolojiyi ne zaman cihazlarıyla kullanıma sunacakları konusunda bir zaman çizelgesi açıklamış değil. Ancak Qualcomm’a göre, çözümü iki parti halinde gelecek.

“Cam ve Metal için Qualcomm Parmak İzi Sensörleri” ; Snapdragon 660 ve 630 tarafından desteklenen cihazlara entegre edilebilir ve bu OEM’lere sevk edilmeye başlanabilir.

Daha gelişmişlere gelince “Qualcomm Ekran için Parmak İzi Algılayıcıları” hem gelecekteki Snapdragon platformları ile çalışacak. hemde Snapdragon Olmayan Platformlarla çalışacak şekilde bu yılın 4. Çeyreğinde kullanılmaya başlanacak.