Vodafone FreeZone Kafana Göre Saati Kampanyası, Her gün 1 Saat Bedava İnternet

Vodafone FreeZone Kafana Göre Saati Kampanyası, Her gün 1 Saat Bedava İnternet

Vodafone Türkiye’nin gençlik markası Vodafone FreeZone’un dünyada bir ilk olan yeni kampanyası “Kafana Göre Saati” ile “gençler kafasına göre takılsın” diye her gün geçerli ve YouTube’dan Instagram’a pek çok platformda internetten yemeyen 1 saat sunuluyor. Vodafone FreeZone Kafana Göre Saati Kampanyası …

VODAFONE FREEZONE’DAN DÜNYADA BİR İLK: “KAFANA GÖRE SAATİ” VODAFONE FREEZONE’DAN HER GÜN GEÇERLİ, İNTERNETİNDEN YEMEYEN 1 SAAT

Sosyal medya veya video-müzik içeriklerinden birini tercih edebilen Vodafone FreeZone’lular, kampanyadan ayda 9 TL’ye yararlanırken, faturasız kullanıcılar ilk ay ücretsiz yararlanabiliyor.

Dileyen aboneler, günde sadece 2 TL ödeyerek kampanyadan günlük de yararlanabiliyor.

Vodafone Türkiye’nin “Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa” sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone, 26 yaş ve altı gençler için sunduğu tarife portföyünü inovatif ürünlerle geliştirmeye devam ediyor.

Vodafone FreeZone’un dünyada bir ilk olan yeni kampanyası “Kafana Göre Saati” ile “gençler kafasına göre takılsın” diye her gün geçerli ve YouTube’dan Instagram’a pek çok platformda internetten yemeyen 1 saat sunuluyor.

Vodafone FreeZone Kafana Göre Saati Kampanyası, Her gün 1 Saat Bedava İnternet

Böylece FreeZone’lu gençler, internette en sevdikleri içerikleri kafalarına göre ve özgürce takip edebiliyor. Vodafone FreeZone’luların ayda 9 TL’ye yararlandığı kampanyadan faturasız kullanıcılar ise ilk ay ücretsiz yararlanabiliyor. Dileyen aboneler, günde sadece 2 TL ödeyerek kampanyadan günlük de yararlanabiliyor.

Gün içinde bölünerek kullanılabiliyor

Gençler, dünyada bir ilk olan “saatlik bazda kota”dan yararlanmak için, tarifelerinin üzerine “Kafana Göre Saati” paketini alabiliyor. Faturasız kullanıcılar, her gün geçerli 1 saatlik internetini gün içinde parçalara bölerek kullanabiliyor. “Kafana Göre Saati” alan Vodafone FreeZone’lular; sosyal medya veya video-müzik içeriklerinden birini internetlerinden yemeden 1 saat özgürce kullanabiliyor. Her gün farklı bir içeriği seçebilen FreeZone’lu gençler, hangi içeriği kullanmak istediklerini ise “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması üzerinden belirleyebiliyor. Kampanya kapsamında, sosyal medya içerikleri olarak Instagram, Facebook ve Twitter; video-müzik içeriği olarak ise YouTube ve İzlesene sunuluyor.

Engin Aksoy: “Vodafone FreeZone ile gençlere yeni özgürlük alanları sunuyoruz”

Vodafone FreeZone ile gençlere her daim yeni fırsatlar sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Her segmentin beklentisinin farklı olmasından hareketle oluşturduğumuz Vodafone FreeZone markasıyla 26 yaş ve altı gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlı kampanyalar düzenlemeyi sürdürüyoruz. Dünyada bir ilk olan yeni kampanyamız ‘Kafana Göre Saati’ ile Vodafone FreeZone’lu gençlerin her gün değişen ihtiyaçlarını esnek kullanım şartlarıyla karşılamayı ve genç abonelerimizin her gün ‘Kafana Göre’ dünyasına geçiş yapabilmelerini hedefliyoruz. Yeni kampanyamızla, FreeZone’lu gençler YouTube’dan Instagram’a pek çok platformda internetlerinden yemeden her gün 1 saat en sevdikleri video, müzik ve sosyal medya içeriklerini özgürce kullanabiliyor. Vodafone FreeZone ile gençler için yarattığımız özgürlük alanları ile kendilerine çizdikleri özgürlük yolculuğunda onlara yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz.”

Yeni Vodafone FreeZone Kafana Göre Saati kampanyasından faydalanmak için Vodafone Yanımda uygulamasına girilebiliyor. Vodafone’a geçmek isteyen gençler için ise Vodafone Cep Merkezleri‘ni ziyaret etmek yeterli oluyor.

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