Volkswagen Arteon Acil Durum Asistanı 2.0 ile Geliyor, Nasıl Çalışıyor?

Volkswagen’in CC’nin Yerine Getirdiği Modelinde Hayat Kurtaran Teknolojilere Yer Veriyor.

Volkswagen Arteon Acil Durum Asistanı 2.0 ile Geliyor, Peki hayat kurtaran ve sürücüyü sürekli kontrol eden yeni teknoloji neler vaat ediyor ve özellikleri nelerdir?

Volkswagenin yeni amiral gemisi Arteon Acil Durum Asistanı 2.0 ile hayatınızı nasıl kurtaracak?

Otomobil devi Arteon modelinde yeni geliştirdiği yazılım ve sensörler ile sürücünün durumunu sürüş anında sürekli kontrol ediyor. Sürücünün yolculuk sırasındaki hareketlerini algılayan sensörler, sürücünün uyukladığını anlamak için gaz, fren ve direksiyona ne kadar süre dokunmadığını takip ediyor.

Bu durumu fark etmesi durumunda ise sesli ikaz, görsel uyarılar ve küçük fren hareketleri ile sürücüyü uyandırmaya ve dikkati sürüşe vermeye çalışıyor.

Otonom sürüş teknolojilerine oldukça fazla yer veren model için mart ayında ön siparişler alınmaya başlandı. Arteon’da yer verilen Acil Durum Asistanı 2.0 ile direksiyon başında kalp krizi ve benzer rahatsızlık geçirebilecek sürücülerin hayatını kurtarıcı özellikler içeriyor.

Volkswagen Arteon Acil Durum Asistanı 2.0 Nasıl Çalışıyor?

Sistem Araç içindeki bir çok hareket ve davranış algılayıcı sistemleri de kullanarak (yan bölge asistanı, park asistanı, şerit takip asistanı gibi) güvenli bir sürüşe yardımcı olunuyor.

İlk Önce Sesli Uyarı Geliyor

Hareket halinde ve sürüş sırasında sürücüyü takip eden Acil Durum Asistanı 2.0; sürücünün fren, gaz veya direksiyona tepki vermemesi durumunda ilk uyarı adımı olarak Araç içerisinde sesli bir uyarı veriyor.

Tehlike Işıkları

Sürücü tepki vermeye devam ederse 2. Uyarı mekanizması devreye giriyor. Arteon “tehlike ışıklarını” açılarak kendisini güvenli, yakın bir şerite, şerit takip sistemi yardımıyla yönlendiriyor. Sistemde, yolda çizgileri tanımak için şerit asistanını ve arabayı yönlendirmek içinse park asistanı, Adaptif hız sabitleyici de aracın hızını kademeli olarak düşürürken, yan bölge asistanı ve radarlar çevre analizi yaparak diğer araçlara çarpmanın önüne geçiliyor. Bu sayede araç uygun ve güvenli bir şekilde sürücünün hayatını kurtararak uygun yere gerekirse park edebiliyor.

Hatırlayacağınız gibi Volkswagen Arteon Geçtiğimiz günlerde Cenevre Otomobil Fuarında Yeni Amiral Gemisi Olarak tanıtılmıştı.

Kullanıcıların büyük bir merak içerisinde beklediği araç, üretimine son verilen Passat CC’den sonra gönülleri fethetmeyi başardı. Tasarımındaki yeni çizgilerin getirdiği hava ve dinamik görüntüsü ve yukarıdaki gibi hayat kurtaran otonom özellikleri ile daha uzunca süre adından söz ettireceğe benziyor.

Dış tasarımda, standart VW çizgisinin dışarısına çıkıldığı bariz ortada. Yenilikçi ön ızgaranın araca kattığı asi duruş her açıdan kullanıcıyı cezbediyor. Araç, şehir içi sportif kullanım tarzını benimseyenlerin isteklerini her açıdan fazlasıyla tamamlayabilecek bir çizgiye sahip. Asiliği, geniş görünümü ve tabii ki güçlü motor seçenekleriyle müthiş bir kullanım zevki yaşatacağını tahmin etmek zor değil.

Kaputunun altında 1,5 litrelik (150hp, 190hp ve 280hp) ve 2,0 litrelik (150hp, 190hp ve 237hp) olmak üzere 6 farklı motor seçeneği bulunacak. Tabii ki ülkemize hangi motor seçenekleri ile geleceği henüz belli olmamakla birlikte, bazı motor seçeneklerinde standart olarak sürekli 4 çeker mevcut olacak.

Engadget

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