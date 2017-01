Volkswagen I.D. Buzz Konsept Elektrikli MikroBüs!

Volkswagen bir EV otomobil üreticisi olarak kendini yeniden yapılandırmak ve geniş hayran kitlesini kaybetmemek için harika bir yol buldu. EV pazarında sanılanın aksine ilk etapta tarihe damga vurmuş modellerini yani klasiklerinden bazılarını yeniliyor.

Şirket daha önce elektrikli ilk microbus konsept aracını Volkswagen BUDD-e adıyla duyrumuştu. Şimdi ise karşımızda yeni microbus konsept aracı I.D. Buzz karşımızda. Bu model tamamen özerk sürüş modu olan ilk modeli olacak.

Pazar günü Detroit’teki Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan I.D. Buzz, tek başına etkileyici bir elektrikli minibüs olacak. VW’ye göre, Buzz 369 beygir gücüne sahip dört tekerlekten çekiş sistemi için iki motor kullanarak yaklaşık 270 mil yol kat edilebilecek. Modular Electric Drive Kit (MEB)’inin uzun sürümünün kullanıldığı araçta 8 yolcu koltuğu ve 2 bagaj bölmesi yer alıyor. Ayrıca oturma düzenleride modüler…

Sürücüler açısından I.D. Buz konsept araçta arttırılmış gerçekli HUD ve dokunmaya duyarlı direksiyon gibi özellikler yer alıyor. Gerçek eğlence sistemi ise Pilot otonom sürüş modu ile geliyor. Otonom sürüş modundayken sürücü koltuğu 180 derece dönüp arkadaki partiye rahatlıkla katılabilirsiniz.

World premiere: #VW Group of America presents the new concept car I.D. BUZZ at the #NAIAS 2017. pic.twitter.com/aFaProS1G7

— Volkswagen News (@vwpress_en) 8 Ocak 2017