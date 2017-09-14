Volkswagen Kasko, Yalnızca Volkswagenlilere Özel Teminatlar İçeriyor

Anadolu Sigorta’dan Yalnızca Volkswagenlilere Özel Bir Kasko: Volkswagen Kasko

Volkswagen Kasko, Yalnızca Volkswagenlilere Özel Teminatlar İçeriyor. Hem Kapsamlı hem avantajlı…

Türkiye’nin öncü sigorta şirketi Anadolu Sigorta, yalnızca Volkswagenlilere özel teminatlar içeren “Volkswagen Kasko” ile benzersiz avantajlar sunuyor.

Anadolu Sigorta, tüm hizmetlerini Volkswagen yetkili servislerinden almak isteyen Volkswagenliler için hazırladığı yeni ürünü Volkswagen Kasko ile geniş yetkili servis ağından, 7/24 asistans hizmetine kadar birçok avantajı sigortalılarına sunuyor.

Volkswagen Kasko Hem kapsamlı hem avantajlı

Yeni Volkswagn Kasko ürünü ile poliçe kapsamındaki hasarlar Volkswagen yetkili servislerinde orijinal yedek parça güvencesiyle onarılırken, poliçe dönemi içerisinde yılda bir kez orijinal cam değişimi de hasarsızlık indirimi bozulmadan yapılabiliyor. Ayrıca araçta meydana gelebilecek küçük çaplı hasarlar için mini onarım hizmeti yine Volkswagen yetkili servislerinde veriliyor.

Yeni VW Kasko ile belli bir tutara kadar olan hasarlarda eksper beklemeden işlem yaptırmak da mümkün. Sigortalılar ikame araç olarak, yılda 2 kez ve toplam 15 gün olmak üzere yine bir Volkswagen araç alıp, araçları onarımdayken de Volkswagen konforunu yaşamaya devam edebiliyorlar.

VW Kasko ile Volkswagenli olma ayrıcalığı güvenle yaşanıyor. Yeni VW Kasko ile ilgili detaylı bilgilere, Anadolu Sigorta’nın kurumsal web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.