Volkswagen Sanal Showroom, Tüm Modellerin 360 Derecelik Tanıtımları, Canlı Yayınlar!

Volkswagen Sanal Showroom, 360 Derecelik Gerçek Showroom Deneyimi Bugün başladı!

Volkswagen’den Türkiye’de bir ilk! Tüm güncel Volkswagen modelleri, Volkswagen Sanal Showroom ’da!

Volkswagen Binek Araçlarını online sitesinde yayına başlattığı Sanal Showroom’da sergilemeye başladı. Bugün yani 22 Nisan itibariyle ziyaretçilerine pencerelerini açıyor.

Volkswagenseverler’in, gerçek showroom deneyimini 360 derece çekimlerle ve video anlatımlarla, yaşayabilmeleri için geliştirilen Volkswagen Sanal Showroom’da; Saffet Üçüncü de canlı yayında en yeni modeller ile ilgili izleyenlerin sorularını yanıtlıyor.

Volkswagenseverler ile her platformda bir araya gelebilmeyi amaçlayan Volkswagen Binek Araç; yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor ve showroom deneyimini bilgisayarlar ve mobil cihazlara taşıyor.

Volkswagen markasının tüm modellerinin 24 saat incelenebildiği Volkswagen Sanal Showroom’da ziyaretçiler; showroom içinde sanal bir yolculuğa çıkarak, ilgilendikleri modellerin içini ve dışını 360 derece kameralar yardımıyla görüntüleyebiliyor.



Volkswagen Ürün Yetkililerinin dilinden, Volkswagen Sanal Showroom’da sergilenen tüm modellerin video anlatımlarına da ulaşılabilen site üzerinde ayrıca; 23-27 Nisan tarihleri arasında her gün gerçekleştirilecek olan canlı yayınlar aracılığıyla ziyaretçiler; Yeni Golf ve Yeni Tiguan gibi en sevilen Volkswagen modellerini, Saffet Üçüncü’nün anlatımıyla dinleyebilecek.

İnteraktif yapıda hazırlanan bu canlı yayınlar süresince ziyaretçiler; anlatılan modellerle ilgili merak ettikleri tüm soruları Saffet Üçüncü’ye iletebilecek ve yanıtlarını yine canlı yayında alabilecek.

Zengin içeriği ile ziyaretçiler için detaylı teknik ve donanım bilgileri; test sürüşü talebi ve satın alma talebi gibi pek çok fonksiyonu da içeren Volkswagen Sanal Showroom’da; bir diğer ilgi çekecek içerik ise Volkswagen kullanan ünlülerin; araçları ile ilgili deneyimlerini paylaştıkları eğlenceli röportajlar olacak.

Volkswagen Sanal Showroom, 22 Nisan’dan itibaren www.vw.com.tr adresinde ziyaret edilebilir.

VW Sanal Showroom’da gezintiye buradan başlayabilirsiniz!