Volvo Polestar 1 Hybrid Sport Coupe, 600 Beygirlik Performans Canavarı

Volvo’nun Hybrid Sport Coupe’si 2019’da satışa sunulacak!

Volvo Polestar 1 Hybrid Sport Coupe, 600 Beygirlik Performans Canavarı.

Volvo 2019 yılında satışa sunacağı Hybrid Sport Coupe’si Volvo Polestar 1 ‘i duyurdu. Yılda sadece 500 adetle sınırlı sayıda üretilecek hibrit otomobil tam bir performans canavarı olacak.

Volvo lüks ve teknolojik bir otomobil markası oluşturmak için bir çok yeni icat ve yeni atılımlar ve yatırımlar yaptı. Şirketin marka performansını ve elektrikli otomobil ile ilgili geleceğinin nasıl olabileceği gösteren en iyi örneklerden biri The Polestar 1.

Şangay’da gerçekleştirilen bir etkinlikte gösterilen Volvo Polestar 1, Volvo’nun yeni oluşturulan performans bölümü tarafından 3 yeni otomobilden sınırlı üretime sahip olacak modellerinden birisi olarak öne çıkıyor. Üstelik çok değil 2019 yılında satışa sunulacak.

Tam bu noktada elektrikli otomobiller hiç şüphesiz otomobillerin geleceği olarak görülüyor. Yakın gelecekte fosil yakıtlı araçları hızlı bir şekilde hayatımızdan çıkarmış olabiliriz.

Volvo Polestar 1 2019’da satışa sunuluyor

Polestar 1 Volvo’nun 2019 yılında elektrikli otomobilleri çıkarmayı taahhüt ettiği modeli olarak görebiliriz. Benzinli Hibrid güç aktarma organları sayesinde 600 beygirlik güç üreten bu modeli bu Volvo açısında bu geleceğe geçişi gösteren ilk modellerinden biri olarak görebiliriz.

Arkadaki iki elektrikli motor, tahmini 93 mil mesafeli 218 beygir gücü üretiyor. Daha fazla performans içinse 2.0 litrelik benzinli motor ön tarafta destekliyor ve bu sayede üretilen güç 600 Beygire ulaşıyor.

Volvo Polestar 1 En uzun mesafeli Hibrid Otomobil Olacak

Polestar bir bu özelliği ile piyasadaki en uzun menzile sahip melez otomobil olarak dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, Polestar 1’in performans yönü sadece motorla sınırlı değil; çünkü koşullara bağlı olarak sürücünün süspansiyon ayarlarını otomobilin içinden ayarlayabileceği; bir anlamda daha iyi sürüş ya da kullanmak üzere değiştirmek için yeni Öhlins Continuously Controlled Electronic Suspension – Öhlins Sürekli Kontrollü Elektronik Süspansiyon özelliği vardır.

Polstar yetkilileri, 90 serisi otomobiller ile aynı platformun kullanılmasına rağmen, yeni otomobilin parçalarının sadece yarısı diğer modeller ile paylaşılıyor. Yeni Sport Coupe’de ağırlığı azaltmak ve ağırlık merkezini düşürmek için karbon elyafı önemli ölçüde kullanıldığını söylüyor.

Volvo’nun Sensun bilgi eğlence sistemi kullanım kolaylığı sağlıyor ve gösterge paneli siparişe bağlı olarak farklı fonksiyonlar için özelleştirilebiliyor.

Polestar 1 ayrıca Phone-as-key özelliğine sahip. Apple veya Android Cihazları üzerinden bir uygulama aracılığıyla akıllı telefonunuzu otomobilin anahtarı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayece sürücü anahtarı olmadan araca binip kullanabilir. Ayrıca, sürücüye arabaya servis, yakıt ikmali veya şarj etme veya Volvo ana üreticisinin kurmaya çalıştığı konsiyerj servislerinden birini kullanma gibi nedenlerle sürücüye veya üçüncü taraf araçta bulunmalara yetkilendirilebiliyor.

Volvo ve Polestar bildiğiniz gibi Çinli Otomobil üreticisi Geely’e ait. Polestar otomobiller, Çin’in Chengdu kentinde yeni bir tesiste toplanacak. Bu modellere SUV tarzı başka modellerde eklenecek.

Fiyatı ise henüz açıklanmış değil. Düşünenler şimdiden 2019 yılında teslim edilecek sınırlı 500 adetten birine sahip olmak için Volvo Polestar 1 siparişi verebilir. Ayrıca Volvo XC40’taki gibi araçların bakım ve sigortalarını içeren bir yenileme paketi ve ödeme sistemi de sunacağını belirtti.

Polestar, performanslı otomobil üretimi açısından BMW’nin M bölümü veya Mercedes’teki AMG hattına kıyasla farklı bir yol izliyor olabilirken, elektrikli bir performans geleceğinin nasıl olacağını hayal etmek için Volvo’nun hedeflerine vurgu yapmak iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor .

TheVerge