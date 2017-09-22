Volvo, XC40 CrossOver Modelini Yeni Bir Yenileme Planı ile Duyurdu

Volvo En Yeni Crossover modeli XC40’ı nihayet duyurdu

Volvo, XC40 CrossOver Modelini Yeni Bir Yenileme Planı ile Duyurdu. Yeni Plana göre akıllı telefonlarda olduğu gibi aracınızı yenilemek mümkün.

Volvo aylardır süren tanıtım videoları ve sızdırılmış görüntüler ile ciddi bir merak uyandırmıştı. Nihayet en yeni crossover modeli Volvo XC40 modeli üzerindeki perdeyi kaldırdı ve onunla ilgili planlarını açıkladı. Şık ve yep yeni crossover, modern bir Volvo’dan bekleyebileceğiz her şeye sahip.

Son derece modern, şık ve sportif görünümünün altında bir dizi etkin ve pasif güvenlik ekipmanları ile birlikte sunuluyor.2 Benzinli güç aktarma organına sahip modellerine ileride hibrid ve tam elektrikli modelleri de eşlik edecek.

Sizi yansıtan Renk ve Özellikleri Siz Belirleyin!

Neredeyse her kompakt crossover modelinde olduğu gibi Volvo XC40’ta sahip olduğu stil sayesinde satışını artırmak istiyor. Volvo içeride geniş bir iç mekan yelpazesi sunuyor, Extra renk seçenekleri ve two-tone roof’ta bunun içerisinde.

Toplamda Tavan ve Karoser için 17 Renk Seçeneği mevcut. Marvel kahramanlarından Thor’s Hammer – Thor’un Çekici LED ışıkları ile daha keskin bir ön yüz sağlanmış.

Genel tasarım XC90 ve XC60‘da gördüğünüz şeylerin daha küçük, daha sportif bir versiyonu gibi. Aynı şekilde iç mekanda da Volvo’nun daha büyük ve sevilen modellerinin minyatürleşmiş bir versiyonu gibi görünüyor.

Malzeme kalitesi belki biraz daha düşük kullanılmış olabilir ancak temel çerçeve bu yönde ve yerini koruyor. Cesur tasarım ve renk seçeneklerini aracın dışına da taşıyor.

Aracın içinde Volvo’nun Apple CarPlay ve Android Auto’lu hızlı ve temiz bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Ayrıca Qi Kablosuz şarj edebileceğiniz bir gözde mevcut. Panaromik Sunroof ‘u söylemeye bile gerek yok. Mevcut.

Güvenlik donanımı olmadan hiçbir Volvo tanımlanamaz. Volvo XC40 otomatik acil frenleme sistemi ve yaya, bisiklet, araç ve büyük hayvan algılama özellikleri içeren City Safety ile standart olarak gelir. Diğer özellikleri arasında Pilot Yardımı, 360 derecelik kamera, Çapraz trafik uyarısı, Koşu yolunun korunması ve hafifletilmesi gibi özellikler yer alıyor.

Volvo, XC40 CrossOver Modelini Yeni Bir Yenileme Planı ile Duyurdu

Care by Volvo araç ile birlikte satılacak.Yeni hizmet, ulusal düzeyde pazarlık gerektirmeyen bir satış model ve sabit bir aylık bakım ücreti içeriyor. 12 ay veya daha erken yeni bir arabaya yükseltme fırsatı ile birlikte sunuluyor. Ödenecek sabit ücret, bakım, sigorta ve aşınma maddelerindeki seçeneklere göre farklılıklar gösterecek. Volvo bir anlamda akıllı telefonlardaki yenileme özelliğini araçlara getirmiş oldu. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

XC40, lansmanda bir T5 Momentum dört tekerden çekiş modeli ile gelecek. Bu model 35.200 dolardan başlıyor ve turbo şarjlı inline-dört. 2018’de ise 33.200 dolar önden çekişli modelleri showroomlarda yerini alacak.



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