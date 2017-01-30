Turkcell, VoWiFi Özelliğini Devreye Aldı.

4.5G uyumlu cihazı olan abonelerin VoLTE&VoWifi destekleyen cihazlarla abone olarak HD ses ve video arama yapabildikleri servistir.

Normalde LTE şebekesini kullanırken, sesli arama yapılmak istendiğinde teknoloji değişikliği olmakta ve cihaz 4.5G’den 3G’ye geçerek çağrıyı başlatmaktadır. VoLTE teknolojisi ile 4.5G kapsaması iyi olduğu sürece, teknoloji değiştirmeden kullanıcı 4.5G şebekesinde çağrı başlatıp, 4.5G’de çağrıyı sürdürebilmektedir.

Turkcell şebekesinde VoLTE ve VoWifi teknolojilerini destekleyen cihazlar;

HD Ses (VoLTE&VoWifi) teknolojisini destekleyen cihazlar:

iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, SE

Samsung S6, S6 Edge, S7, S7 Edge

LG G4, G5

VoLTE teknolojisini destekleyen cihazlar:

General Mobile 5 Plus

Sony Xperia XZ

Cihazların Türkiye’de satılan modeller içinde olması gerekmektedir.

Servisten yararlanmak için 4.5G uyumlu sim kart ve 4.5G aboneliği ön şarttır. Abonelerin cihazlarının Turkcell şebekesince desteklenen VoLTE ve VoWifi teknolojisini destekleyen cihazlar arasında olması ve cihazların güncel yazılım seviyesine getirilmeleri gerekmektedir.

VoLTE teknolojisi LTE, 3G ve 2G’den farklı olarak aşağıdaki avantajları sağlar:

Aramaların kurulum süresi kısalır,

Ses, mobil veri üzerinden iletildiği için kalitesi artar,

Çağrı sırasında arka plan gürültüsü azaltılır,

Sesli çağrı sırasında video çağrıya geçme ve istendiğinde sesli çağrıya geri döndürme özelliği kullanılabilir,

Aboneler kendi aralarında HD ses ile konuşup, kaliteli video deneyimi yaşar.

VoWifi teknolojisi ile artık aşağıdaki senaryolarda yakınlarınızla iletişim kurabileceksiniz:

Hücresel kapsamanın olmadığı koşullarda: Bodrum kat, bazı plazaların üst katlarında gökdelenlerin en üst katları, otoparklar gibi hücresel kapsama sorunu yaşanan mekanlarda Wifi üzerinden internet erişimi var ise HD kalitesinde Ses ve Video arama ile mesajlaşma yapabilirsiniz.

Yurt dışında: Yurt dışındayken Wifi erişimi olan noktalarda internet üzerinden Turkcell şebekesine bağlanarak roaming ücreti ödemeden Turkiye’deki tarifelerinizle Turkell hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Uçak modunda: Uçakta Wifi erişiminiz var ise Turkcell şebekesine bağlı olacaksınız. HD kalitesinde arayıp aranabilirsiniz, mesajlaşmaya da devam edebilirsiniz.

Ayrıca evinizde, iş yerinizde veya otoparkınızda iken VoWifi ile başlatığınız çağrınızı bu ortamdan dışarıya çıkarken VoLTE’ye transfer ediyoruz. Kesintisiz bir iletişim vaat eden handover senaryosunun tersi de mümkün. Yani dışarıdayken başlattığınız bir VoLTE çağrısı kapalı alana girdiğinizde VoWifi’ya transfer edilebiliyor. Böylece çağrı sürekliliğiniz sağlanmış oluyor.

Yeni hizmet, kullanıcılara ne gibi avantajlar sağlıyor?

Aramaların kurulum süresi kısalır,

Ses, mobil veri üzerinden iletildiği için kalitesi artar,

Çağrı sırasında arka plan gürültüsü azaltılır,

Sesli çağrı sırasında video çağrıya geçme ve istendiğinde sesli çağrıya geri döndürme özelliği kullanılabilir,

Aboneler kendi aralarında HD ses ile konuşup, kaliteli video deneyimi yaşar.

VoWifi teknolojisi ile artık aşağıdaki senaryolarda yakınlarınızla iletişim kurabileceksiniz:

Hücresel kapsamanın olmadığı koşullarda: Bodrum kat, bazı plazaların üst katlarında gökdelenlerin en üst katları, otoparklar gibi hücresel kapsama sorunu yaşanan mekanlarda Wifi üzerinden internet erişimi var ise HD kalitesinde Ses ve Video arama ile mesajlaşma yapabilirsiniz.

Yurt dışında: Yurt dışındayken Wifi erişimi olan noktalarda internet üzerinden Turkcell şebekesine bağlanarak roaming ücreti ödemeden Turkiye’deki tarifelerinizle Turkell hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Uçak modunda: Uçakta Wifi erişiminiz var ise Turkcell şebekesine bağlı olacaksınız. HD kalitesinde arayıp aranabilirsiniz, mesajlaşmaya da devam edebilirsiniz.

Ayrıca evinizde, iş yerinizde veya otoparkınızda iken VoWifi ile başlatığınız çağrınızı bu ortamdan dışarıya çıkarken VoLTE’ye transfer ediyoruz. Kesintisiz bir iletişim vaat eden handover senaryosunun tersi de mümkün. Yani dışarıdayken başlattığınız bir VoLTE çağrısı kapalı alana girdiğinizde VoWifi’ya transfer edilebiliyor. Böylece çağrı sürekliliğiniz sağlanmış oluyor.

HD Ses ve Video Arama (VoLTE&VoWifi) servisi ücretsizdir. Aramalar abonenin mevcut paketi üzerinden ücretlendirilir.