VW Arteon 2.0 TDI Türkiye Satış Fiyatı, 278 Bin TL

Volkswagen Grubunun Yeni Amiral Gemisi Hamburg’ta Tanıtıldı.

VW Arteon 2.0 TDI Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu.

VW ARTEON, Hem günlük kullanımda hem de makam aracı olarak kullanabileceğiniz Premium bir D segment Sedan.

Ülkemize ilk etap’ta gelecek olan 2.0 lt tdi motora sahip ARTEON’larin satış fiyatını değerli dostumuz 8.Etap Programından Murat Öztürk Katıldığı Hamburg Lansmanı sonrası açıkladı.

2.0 TDI SCR 150 DSG Elegance Modeli 278 Bin TL.

2.0 TDI SCR 240 PS 4MOTION DSG ELEGANCE Modeli 309 Bin TL

2.0 TDI SCR 240 PS 4MOTION DSG R-Line Modeli de 309 Bin TL







Cenevre Otomobil Fuarı’nda Volkswagen grubunun amiral gemisi olarak lanse edilen Arteon’un Türkiye Tanıtımı Hamburg’ta gerçekleştirdi.

Kullanıcıların büyük bir merak içerisinde beklediği araç, üretimine son verilen Passat CC’den sonra gönülleri fethetmeyi Türkiye’de başarmaya çalışacak. Tasarımındaki yeni çizgilerin getirdiği hava ve dinamik görüntüsü ile uzunca süre adından söz ettireceğe benziyor.

Dış tasarımda, standart VW çizgisinin dışarısına çıkıldığı bariz ortada. Yenilikçi ön ızgaranın araca kattığı asi duruş her açıdan kullanıcıyı cezbediyor. Araç, şehir içi sportif kullanım tarzını benimseyenlerin isteklerini her açıdan fazlasıyla tamamlayabilecek bir çizgiye sahip. Asiliği, geniş görünümü ve tabii ki güçlü motor seçenekleriyle müthiş bir kullanım zevki yaşatacağını tahmin etmek zor değil.

Ürün gamına yeni eklenen bu sert delikanlının kaputunun altında 1,5 litrelik (150hp, 190hp ve 280hp) ve 2,0 litrelik (150hp, 190hp ve 237hp) olmak üzere 6 farklı motor seçeneği bulunacak.

Hamburg’taki tanıtım sonrası ülkemizde ilk olarak VW Arteon 2.0 TDI modeli satışa sunulacak.

Aracın bazı motor seçeneklerinde standart olarak sürekli 4 çeker mevcut olacak.

Arteon’un sahip olduğu LED farlara da değinmek gerekiyor. GPS ile destekli olan LED farlar, ilerideki yolu daha iyi aydınlatma görevini yerine getiriyor. Ayrıca Acil Durum Asistanı 2.0 ile birlikte gelmesi bekleniyor.

VW Arteon 2.0 TDI Türkiye Satış Fiyatı

2.0 TDI SCR 150 DSG Elegance Modeli 278 Bin TL.

2.0 TDI SCR 240 PS 4MOTION DSG ELEGANCE Modeli 309 Bin TL

2.0 TDI SCR 240 PS 4MOTION DSG R-Line Modeli de 309 Bin TL