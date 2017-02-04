WhatsApp Android Beta, Düzinelerce Yeni Emoji Getiriyor

Emoji sayısı hiçbir zaman yeterli olmaz değil mi?

WhatsApp Android Yeni Emoji’leri beta sürümü ile gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmekte kullandığımız onca emoji olmasına rağmen hala bize yeterli gelmiyor.

WhatsApp Android Yeni Emoji’leri Geliyor!

Android en son beta sürümü minik dostlarımızda en yenilerini içeriyor. Aralarında Unicode 9 ve Android 7.1 (hemde iOS 10.2 sürümü) ile tanıtılanlar da dahil.

Şimdilik yalnızca beta sürümünde mevcut, ancak daha geniş bir erişilebilirliğe ulaşması sadece an zaman meselesi.

Yine de emoji listeleri ile oynamak istiyorsanız Play Store Giriş Listesinde “Bir beta test kullanıcısı olun” veya bu linki kullanarak kayıt olun.

WhatsApp adds plenty of new emojis from Android 7.1 including professions and gender equality. on Android Police