WhatsApp En İYİ HABER KAYNAĞI Haline Geliyor [Reuters Araştırması]

WhatsApp insanlar için sadece bir mesajlaşma uygulaması DEĞİL!

WhatsApp En İYİ HABER KAYNAĞI Haline Geliyor, Özellikle Bazı Ülkelerde…

WhatsApp doğduğu ülke ABD’de diğer ülkelerdeki kadar popüler olmayabilir, ancak bazı yerlerde hızlı bir şekilde insanların güvenle paylaşabileceği ve en son haberleri alabileceği bir yer, bir platform haline geliyor. Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, giderek daha fazla insan, haber için ana şirket olan Facebook’taki mesajlaşma servisine daha fazla güvenmeye başladı.

Anketin 36 ülkeden 71,805 katılımcının yüzde 47’si hala dünyada neler olup bittiğini öğrenmek için sosyal ağa göz atıyor. Amerikan başkanlık seçimlerindeki fake news – yalan haber olaylarından sonra Facebook kullananların yüzdesi 36 ülkede yarısından fazla düştü.

Peki bu kullanıcılar nereye gitti dersiniz. Görünen o ki WhatsApp‘a yönlenmiş durumda.

WhatsApp En İYİ HABER KAYNAĞI haline geliyor!

Ülkelere GÖRE WhatsApp’ı Haber Kaynağı Olarak Kullananlar

Malezya yüzde 51, Brezilya’da Yüzde 46, Şili’de yüzde 39, Hong Kong’ta yüzde 36, İspanya’da yüzde 32 ve Türkiye’de yüzde 25 (yüzde 8 artışla).

Ülkemizinde yer aldığı listede hükümet karşıtı fikirlerin seslendirilmesinin oldukça tehlikeli hale geldiği de ifade ediliyor. Yüzde 8’lik artış dikkat çekici.

WhatsApp En İYİ HABER KAYNAĞI haline geliyor!