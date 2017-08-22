WhatsApp Metin Durumu Özelliklerini Renklendirdi

WhatsApp, metin durumu özelliklerine renkli bir güncelleme getiriyor

WhatsApp Metin Durumu Özelliklerini Renklendirdi.

WhatsApp bugün durum güncellemesinin yeni bir formunu renkli metinler ve arkaplanlarla duyurdu.

Kullanıcılar paylaşacakları bir metin olduğunda bu paylaşımları; artık daha renkli arka planlar ve yazı tipleri ile gerçekleştirebilecekler.

Popüler görüşme ve mesajlaşma servisi, şimdi de iOS ve Android uygulamaları ile web sürümü için yeni metin tabanlı durum özellikleri sunmaya başladıklarını duyurdu.

WhatsApp Metin Durumu Özelliklerini Renklendirerek daha eğlenceli hale getirdi.

Kullanıcılar durum güncellemesinde yazı tiplerini ve arka plan rengini istediklerine göre seçebilecekler. Peki kimler kullanabilecek derseniz.

iOS , Android ve Web kullanıcıları bu yeni özellikten faydalanabilecekler. Genel olarak bakıldığında hoş bir güncelleme olarak görünüyor. Geçen yıl Facebook’un metin durumlarına eklediğine benzer bir özellik. oldukça işlevsel olduğunu biliyoruz.

TNW