WhatsApp yanlışlıkla gönderdiğin mesajı sil’ecek “WhatsApp iptal et” özelliğini test etmeye başladı.

WhatsApp yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını bitirmiş görünüyor. Söz konusu özellik, Yanlışlıkla gönderilen mesajlar istenirse silme imkanı sunuyor.

Mashable‘de yer alan habere göre; yeni özellik test edilmeye başlandı. Beta sürümlerini düzenli olarak takip eden @WABetaInfo twitter kullanıcısı tarafından fark edilen özellik, son beta kopyasında yer alıyor.

Bir WhatsApp kullanıcısının mesajı iptal etmek ne kadar süresi olacağı henüz belli değil, ancak ekran görüntüleri alıcı tarafından görüntülenmediği sürece bir mesajı iptal edebileceğini önermiş gibi görünüyor.

SNEAK PEEK #1:

WhatsApp beta for iOS 2.17.1.869: it is possible to revoke messages! pic.twitter.com/Ncj22txxcG

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 14 Aralık 2016