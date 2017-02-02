WhatsApp’ta Yanlışlıkla Gönderdiğin Mesajı Sil, Yeni Özellik Test Ediliyor

WhatsApp yanlışlıkla gönderdiğin mesajı silmeye hazırlanıyor!

WhatsApp yanlışlıkla gönderdiğin mesajı sil’ecek “WhatsApp iptal et” özelliğini test etmeye başladı.

WhatsApp yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını bitirmiş görünüyor. Söz konusu özellik, Yanlışlıkla gönderilen mesajlar istenirse silme imkanı sunuyor.

Mashable‘de yer alan habere göre; yeni özellik test edilmeye başlandı. Beta sürümlerini düzenli olarak takip eden @WABetaInfo twitter kullanıcısı tarafından fark edilen özellik, son beta kopyasında yer alıyor.

Bir WhatsApp kullanıcısının mesajı iptal etmek ne kadar süresi olacağı henüz belli değil, ancak ekran görüntüleri alıcı tarafından görüntülenmediği sürece bir mesajı iptal edebileceğini önermiş gibi görünüyor.

SNEAK PEEK #1:

WhatsApp beta for iOS 2.17.1.869: it is possible to revoke messages! pic.twitter.com/Ncj22txxcG — WABetaInfo (@WABetaInfo) 14 Aralık 2016

Son Beta sürümünde ayrıca; kullanıcıların gerçek zamanlı olarak bir gruptaki arkadaşlarını izlemesine olanak tanıyan yeni bir canlı yer izleme özelliği test ediyor gibi görünüyor. Bu, arkadaşlarınızla buluşmanızın çok daha kolay olmasını sağlayabilir. Beta sürümleri, gerçek zamanlı konumunuzu bir defada birkaç dakika boyunca veya sınırsız olarak paylaşmanıza olanak tanıyabilir.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR — WABetaInfo (@WABetaInfo) 26 Ocak 2017





WhatsApp iptal Et Özelliği yakında devreye girecek. Ancak şimdilik sadece iOS kullanıcıları için!

iOS Beta testlerinden faydalanan kullanıcıların görebileceği bu yenilikle; uygulama üzerinden istenmeden ya da yanlış kişiye atılan mesajlar iptal edilebilecek hatta düzenlenip tekrar gönderilebilecek.

WhatsApp Yanlışlıkla Gönderdiğin Mesajı Sil, Yeni Özellik Test Ediliyor

Yapmanız gereken ise oldukça basit; Gönderdiğiniz mesajın üzerine basılı tutun ve “iptal et” “Revoke” seçeneğini seçmeniz yeterli.

Söz konusu iptal et özelliği ilk olarak WhatsApp Beta 2.17.1.869 numaralı beta sürümünde yer almıştı.



Yakın zamanda hizmete girecek olan bu özellik yalnızca yazıları değil, gönderilen videoları da kapsıyor.

WhatsApp iptal et özelliği – WhatsApp revoke message ! WhatsApp Yanlışlıkla Gönderdiğin Mesajı Sil!

WhatsApp Yanlışlıkla Gönderdiğiniz Mesajı Sil – WhatsApp Yanlışlıkla Gönderdiğiniz Mesajı Sil

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