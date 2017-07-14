WhatsApp’a Yeni Özellikler, HERHANGİ BİR DOSYAYI Paylaşabilirsiniz!

WhatsApp’a Yeni Özellikler Eklendi, Dosya Paylaşım Özelliklerini Geliştirdi.

WhatsApp’a Yeni Özellik, Artık Herhangi Bir Dosyayı Paylaşabilirsiniz!

WhatsApp’a Yeni Özellikler, Artık Herhangi Bir Dosyayı Paylaşabilirsiniz!. WhatsApp Resimlerin Kalitesi Bozan sıkıştırmadan Vazgeçti.

Geçen yıl PDF dosyaları ile sınırlı belgeleri paylaşmanıza izin veren WhatsApp, Şimdi Herhangi bir Dosya türünü paylaşmanıza izin veren özelliği aktif etti.

Paylaşılan Dosyaların 100 MB büyüklükten daha fazla olmasına izin verilmiyor ancak iPhone kullanıcılarında bu limitin biraz daha fazla olduğu bazı kullanıcılar tarafından paylaşılmış bile.

WhatsApp Artık Fotoğraflarını daha Kolay Göndermenizi Sağlıyor!

Bu özelliklere ek olarak tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı hızlıca kaydırarak aynı anda birden fazla fotoğraf göndermeniz kolaylaştırılmış. Uygulama içinde sadece beş resim görüntülenen galeri şeklinde gruplandırılan bu fotoğraflar, minik bir karede kaç ek ile gönderildiği gösterilecek.

WhatsApp Gönderilen Fotoğrafları Artık Sıkıştırmadan Gönderecek!

Bana göre en önemli özellik, WhatsApp artık orjinal resim kalitesini bozan fotoğraf sıkıştırmasını artık durduruyor.

Ayrıca Metinlerinizi kolayca italik ve bold yapmak için metnin üzerinde elinizi basılı tutmanız yeterli olacak.

Bahsettiğimiz bu değişiklikler uygulamanın son değişiklikleri. Geçen yıl video – görüntülü- arama özelliği, iki adımlı doğrulama özelliği, SnapChat Tarzı Güncellemeler, Siri entegrasyonu, Fotoğraf Filtreleri gibi bir dizi özellikleri eklemişti.

Yeni güncelleme şimdi Android ve iOS için kullanıma sunuldu.