Wi-Fi Bağlantı Sorunları, Görünmeyen Kablosuz Engeller, Wi-Fi Parazitleri

Wi-Fi Bağlantısında Sorun Yaşayanlar, Wi-Fi ve Bluetooth Parazitinin Olası Kaynakları nelerdir?

Wi-Fi bağlantı sorunları nasıl tespit edilir, Kaynakları Nelerdir?

Wi-Fi bağlantılarında bazen bir karış mesafenin bile önemi çok fazla olabilir.

Günümüzde son teknolojik ürünlerin büyük bir bölümü kablosuz bağlantı teknolojilerini kullanıyor. Önceleri Dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaya başlayan kablosuz iletişim bağlantıları, mobil şebekelerdeki hız artışları ile birlikte daha gelişti, hızlandı ve yaygınlaştı.

Kablosuz bağlantı kullanan cihazların sayısı arttıkça kablosuz bağlantı sorunları da o derece arttı. Günümüzde bir çok; özellikle dizüstü bilgisayarların kablosuz bağlantı kartları kendisinden sonra gelen daha hızlı kablosuz bağlantı protokollerini desteklemez hale geldi. Yine de tek sorun bu olsa yine iyi. Bilgisayarlarda veya akıllı telefonlardaki Wi-Fi kartlarının zamanla arızalanması işin tuzu biberi oluyor.

Kablosuz Bağlantı Sorununu Tespit Etmek Zor olan Kısım! Çok fazla etken var!

Kullanıcılar Kablosuz Bağlantı Sorunları ile karşılaştığında bu sorunun nereden kaynaklandığını tespit etmekte zorlanıyor. Olası sorun kaynakları arasında cihazın kartındaki bozulmadan tutunda, Frekans ayarlarına, Sinyal seviyesinin yeterli olup olmadığına ve hatta kablosuz dağıtıcıya olan mesafesine kadar bir dizi olası sebep kullanıcı tarafında elenmeye çalışıyor.

Bu eleme sırasında bazen öyle ilginç anlar oluyor ki, insana bu kadar da olur mu? dedirtiyor. Bazen belli mesafede çekmeyen yada çalışmayan kablosuz bağlantı, bir karış ileri götürünce çalışabiliyor.

Kablosuz Bağlantı Sorunlarında Görünmeyen Engeller Var?

Herşey düzgün göründüğünde bile bağlantı sorunu yaşayabilirsiniz. Çünkü bulunduğunuz yerin etrafında farkında olmadığınız, görünmeyen engellere maruz kalıyor olabilirsiniz?

Wi-Fi ve Bluetooth Parazitinin Olası Kaynakları ile dolu bir çevrede bulunuyor olabilirsiniz. Kablosuz bağlantı sorunlarında en önemli engellerden birisi etrafınızda bulunan elektromanyetik alan yayan diğer cihazlar olabilir.

Elektromanyetik alan (EMF) nedir?

Elektromanyetik alan, elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgalar ise

Elektrik Alan (E) ve Manyetik Alan bileşenlerinden oluşan ve ışık hızı ile hareket eden

dalgalardır. Günlük hayatta televizyon ve radyo sinyallerinin alındığı her yerde, bilgisayar

ekranı karşısında, elektrikli battaniye ya da mikro dalga fırın gibi elektrikli aletleri

kullandığımız durumlarda elektromanyetik dalgalara maruz kalırız. Yukarıda elektromanyetik alanın tanımını yaptıktan sonra ; Elektromanyetik enerji kaynakları nelerdir? bir de ona bakalım. Elektrik enerjisi ile çalışan sistemler elektromanyetik enerji yayan başlıca kaynaklardır.

Günlük yaşamamızda her an elektrik ve manyetik alan yayan bu sistemleri kullanmakta

veya karşılaşmaktayız. Bunlardan bazıları ise şöyle; Çeşitli elektrikli ev aletleri (buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, mikser, mutfak robotu, saç kurutma makinası, vb.) Televizyon ve bilgisayar ekranları

Floresan ve halojen lambalar

Tedavilerde kullanılan elektrikli tıbbi cihazlar

Enerji nakil hatları ve trafo istasyonları

Radyo, TV, telsiz ve GSM sistemi verici istasyonlarının antenleri

Radar sistemleri ve uydu iletişim sistemleri Ev aletlerinin neden oldukları elektrik alan şiddetleri nedir? Çalışma gerilimi = (110 – 220)V , çalışma frekansı = 60 Hz, uzaklık = 30 cm, Cihaz Elektrik Alan Şiddeti (V/m) Elektrikli battaniye 250

Mikrodalga fırın 250

Su ısıtıcısı 130

Notebook (Wireless açıkken) 100

Müzik seti 90

Bilgisayar monitörü arkası (tüplü) 80

Buzdolabı 60

Ütü 60

Mikser 50

Ekmek kızartıcısı 40

Saç kurutma makinesi 40

Televizyon 30

Kahve makinesi 30

Bilgisayar monitörü önü (tüplü) 25

Elektrikli süpürge 16

Cep Telefonu 5-15

Wireless modem 5 – 10

Baz istasyonu 10 Yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere bazı baz istasyonlarının alan şiddeti, evlerimizde

kullandığımız pek çok elektrikli eşyadan çok daha düşüktür. Radyasyon nedir? Radyasyon, yayılma ve ışıma anlamına gelmektedir. Radyasyon genel anlamda enerjinin

boşlukta dalgalar yada tanecikler (fotonlar) halinde yayılmasıdır. Radyasyon, İyonlaştırıcı

Radyasyon ve İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Wi-Fi Bağlantı Sorunları – Bu sorunlara neden olabilecek Wi-Fi Parazitleri Nasıl Kontrol Edilir?

Performansın yavaşlamasına veya Wi-Fi ağınızın ve Bluetooth aygıtlarınızın bağlantısının kesilmesine neden olabilecek kablosuz paraziti en aza indirmeyi öğrenin.