Wi-Fi Bağlantı Sorunları, Görünmeyen Kablosuz Engeller, Wi-Fi Parazitleri
Wi-Fi Bağlantısında Sorun Yaşayanlar, Wi-Fi ve Bluetooth Parazitinin Olası Kaynakları nelerdir?
Wi-Fi bağlantı sorunları nasıl tespit edilir, Kaynakları Nelerdir?
Wi-Fi bağlantılarında bazen bir karış mesafenin bile önemi çok fazla olabilir.
Günümüzde son teknolojik ürünlerin büyük bir bölümü kablosuz bağlantı teknolojilerini kullanıyor. Önceleri Dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaya başlayan kablosuz iletişim bağlantıları, mobil şebekelerdeki hız artışları ile birlikte daha gelişti, hızlandı ve yaygınlaştı.
Kablosuz bağlantı kullanan cihazların sayısı arttıkça kablosuz bağlantı sorunları da o derece arttı. Günümüzde bir çok; özellikle dizüstü bilgisayarların kablosuz bağlantı kartları kendisinden sonra gelen daha hızlı kablosuz bağlantı protokollerini desteklemez hale geldi. Yine de tek sorun bu olsa yine iyi. Bilgisayarlarda veya akıllı telefonlardaki Wi-Fi kartlarının zamanla arızalanması işin tuzu biberi oluyor.
Kablosuz Bağlantı Sorununu Tespit Etmek Zor olan Kısım! Çok fazla etken var!
Kullanıcılar Kablosuz Bağlantı Sorunları ile karşılaştığında bu sorunun nereden kaynaklandığını tespit etmekte zorlanıyor. Olası sorun kaynakları arasında cihazın kartındaki bozulmadan tutunda, Frekans ayarlarına, Sinyal seviyesinin yeterli olup olmadığına ve hatta kablosuz dağıtıcıya olan mesafesine kadar bir dizi olası sebep kullanıcı tarafında elenmeye çalışıyor.
Bu eleme sırasında bazen öyle ilginç anlar oluyor ki, insana bu kadar da olur mu? dedirtiyor. Bazen belli mesafede çekmeyen yada çalışmayan kablosuz bağlantı, bir karış ileri götürünce çalışabiliyor.
Kablosuz Bağlantı Sorunlarında Görünmeyen Engeller Var?
Herşey düzgün göründüğünde bile bağlantı sorunu yaşayabilirsiniz. Çünkü bulunduğunuz yerin etrafında farkında olmadığınız, görünmeyen engellere maruz kalıyor olabilirsiniz?
Wi-Fi ve Bluetooth Parazitinin Olası Kaynakları ile dolu bir çevrede bulunuyor olabilirsiniz. Kablosuz bağlantı sorunlarında en önemli engellerden birisi etrafınızda bulunan elektromanyetik alan yayan diğer cihazlar olabilir.
Elektromanyetik alan (EMF) nedir?
Elektromanyetik alan, elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgalar ise
Elektrik Alan (E) ve Manyetik Alan bileşenlerinden oluşan ve ışık hızı ile hareket eden
dalgalardır. Günlük hayatta televizyon ve radyo sinyallerinin alındığı her yerde, bilgisayar
ekranı karşısında, elektrikli battaniye ya da mikro dalga fırın gibi elektrikli aletleri
kullandığımız durumlarda elektromanyetik dalgalara maruz kalırız.
Yukarıda elektromanyetik alanın tanımını yaptıktan sonra ;
Elektromanyetik enerji kaynakları nelerdir? bir de ona bakalım.
Elektrik enerjisi ile çalışan sistemler elektromanyetik enerji yayan başlıca kaynaklardır.
Günlük yaşamamızda her an elektrik ve manyetik alan yayan bu sistemleri kullanmakta
veya karşılaşmaktayız. Bunlardan bazıları ise şöyle;
Çeşitli elektrikli ev aletleri (buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, mikser, mutfak robotu, saç kurutma makinası, vb.)
- Televizyon ve bilgisayar ekranları
- Floresan ve halojen lambalar
- Tedavilerde kullanılan elektrikli tıbbi cihazlar
- Enerji nakil hatları ve trafo istasyonları
- Radyo, TV, telsiz ve GSM sistemi verici istasyonlarının antenleri
- Radar sistemleri ve uydu iletişim sistemleri
Ev aletlerinin neden oldukları elektrik alan şiddetleri nedir?
Çalışma gerilimi = (110 – 220)V , çalışma frekansı = 60 Hz, uzaklık = 30 cm, Cihaz Elektrik Alan Şiddeti (V/m)
- Elektrikli battaniye 250
- Mikrodalga fırın 250
- Su ısıtıcısı 130
- Notebook (Wireless açıkken) 100
- Müzik seti 90
- Bilgisayar monitörü arkası (tüplü) 80
- Buzdolabı 60
- Ütü 60
- Mikser 50
- Ekmek kızartıcısı 40
- Saç kurutma makinesi 40
- Televizyon 30
- Kahve makinesi 30
- Bilgisayar monitörü önü (tüplü) 25
- Elektrikli süpürge 16
- Cep Telefonu 5-15
- Wireless modem 5 – 10
- Baz istasyonu 10
Yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere bazı baz istasyonlarının alan şiddeti, evlerimizde
kullandığımız pek çok elektrikli eşyadan çok daha düşüktür.
Radyasyon nedir?
Radyasyon, yayılma ve ışıma anlamına gelmektedir. Radyasyon genel anlamda enerjinin
boşlukta dalgalar yada tanecikler (fotonlar) halinde yayılmasıdır. Radyasyon, İyonlaştırıcı
Radyasyon ve İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Wi-Fi Bağlantı Sorunları – Bu sorunlara neden olabilecek Wi-Fi Parazitleri Nasıl Kontrol Edilir?
Performansın yavaşlamasına veya Wi-Fi ağınızın ve Bluetooth aygıtlarınızın bağlantısının kesilmesine neden olabilecek kablosuz paraziti en aza indirmeyi öğrenin.
Aşağıdaki belirtilerden birini görürseniz kablosuz parazit olup olmadığını kontrol edin:
- Wi-Fi menüsünde düşük sinyal gücü.
- İnternete Wi-Fi bağlantısını kullanarak daha yavaş bağlanma.
- Bilgisayarlar arasında Wi-Fi üzerinden daha yavaş dosya aktarımları.
- Magic Mouse, Magic Trackpad veya Apple Wireless Keyboard gibi bir bluetooth aygıtı ile eşleşme yapılamaması.
- Magic Mouse veya Magic Trackpad kullanırken düzensiz veya “sıçrayan” imleç hareketi.
- Bluetooth aygıtı kullanırken ara sıra “bağlantı kesildi” mesajlarının alınması.
Wi-Fi Parazit Kaynakları – Wi-Fi Bağlantı Sorunları!
Bu kaynaklar yakında olduklarında Wi-Fi ağları ve Bluetooth aygıtları ile parazite neden olabilirler.
- Mikrodalga fırınlar: Bilgisayarınızın, Bluetooth aygıtınızın veya Wi-Fi baz istasyonunuzun yakınında mikrodalga fırın kullanılması parazite neden olabilir.
- Doğrudan Uydu Servisi (DSS): Bazı uydu anteni türleriyle kullanılan koaksiyel kablo ve konektörler parazite neden olabilir. Radyo frekansı parazitine (RF sızıntısı) neden olabilecek hasara karşı kablo tertibatını kontrol edin. Parazitten şüphelenirseniz alternatif kabloları deneyin.
- Güç kaynakları: Güç hatları, elektrikli tren rayları ve güç istasyonları gibi belirli harici elektrik kaynakları parazite neden olabilir. AirPort Baz İstasyonu, AirPort Time Capsule veya Wi-Fi yönelticinizi duvardaki güç hatlarının veya sigorta kutusunun yanına yerleştirmekten kaçının.
- 2,4 GHz veya 5 GHz telefonlar: 2,4 GHz veya 5 GHz aralığında çalışan kablosuz bir telefon, gelen aramalar sırasında kablosuz aygıtlarla veya ağlarla parazite neden olabilir.
- Kablosuz RF görüntüsü : 2,4 GHz veya 5 GHz bant genişliğinde çalışan kablosuz görüntü vericileri, kablosuz aygıtlarla veya ağlarla parazite neden olabilir.
- Kablosuz hoparlörler: 2,4 GHz veya 5 GHz bant genişliğinde çalışan kablosuz ses aygıtları, diğer kablosuz aygıtlarla veya ağlarla parazite neden olabilir.
- Bazı harici monitörler ve LCD ekranlar: Bazı ekranlar, özellikle 11 ile 14 kanalları arasındaki 2,4 GHz bandında harmonik parazit yayabilir. Bir dizüstü bilgisayarını kapağı kapalıyken ve harici bir monitör bağlıyken kullanıyorsanız bu parazit daha güçlü olabilir. Erişim noktanızı 5 GHz veya daha düşük 2,4 GHz kanal kullanacak şekilde değiştirmeyi deneyin.
- Zayıf bir şekilde korunan kablo tertibatı: Zayıf bir şekilde korunan kablo tertibatına sahip harici sabit sürücüler veya diğer aygıtlar kablosuz aygıtlarınızla parazit oluşturabilir. Aygıtın bağlantısını kesme veya aygıtı kapatma işlemleri işe yarar görünüyorsa aygıtı bilgisayarınıza bağlayan kabloyu değiştirmeyi deneyin.
- Diğer kablosuz aygıtlar: 2,4 GHz veya 5 GHZ bant genişliğinde çalışan diğer kablosuz aygıtlar (mikrodalga vericiler, kablosuz kameralar, bebek monitörleri, komşuya ait bir Wi-Fi aygıtı), Wi-Fi veya bluetooth bağlantılarıyla parazite neden olabilir.
Bazı aygıtların 2,4 GHz veya 5 GHz bant genişliğinde çalıştığı açık şekilde belirtilmeyebilir. Ürünün belgelerinde aygıtın çalışmak için kullandığı bant genişlikleri gösterilmelidir. Bunlar “Çift Bant”, “Wi-Fi” veya “Kablosuz” aygıtlar olarak adlandırılabilir.
Kablosuz Engeller, Wi-Fi Bağlantı Sorunları!
Aygıtın konumu veya binada kullanılan yapı malzemeleri Wi-Fi ve Bluetooth performanslarını etkileyebilir. Daha net bir sinyal yolu için mümkünse engellerden kaçının veya Wi-Fi veya Bluetooth aygıtlarınızın yerini değiştirin.
Örnekler:
- Bilgisayarınız metal bir masanın altında ve siz masanın üstünde kablosuz (Bluetooth) fare kullanmaya çalışıyorsunuz. Masada kullanılan metal malzeme fare ve bilgisayarınız arasında koruyucu görevi görebilir. Fareyi bilgisayarınızla eşleştiremeyebilirsiniz veya imleç düzensiz bir şekilde hareket edebilir.
- AirPort Baz İstasyonunuz alt katta, bilgisayarınız ise üst katta bulunuyor. İki kat arasında kullanılan malzeme metal ile güçlendirilmiş beton malzemedir. Aradaki zemin baz istasyonundan bilgisayarınıza gelen Wi-Fi sinyalini düşürebilir veya engelleyebilir. Daha yavaş ağ hızları, daha düşük sinyal gücü görebilirsiniz veya Wi-Fi ağınıza hiç bağlanamazsınız.
Radyo Frekansı (RF) yansıtıcı ve emici engeller şunları içerir:
|Engel Türü
|Parazit Potansiyeli
|Ahşap
|Düşük
|Sentetik malzeme
|Düşük
|Cam
|Düşük
|Su
|Orta
|Tuğla
|Orta
|Mermer
|Orta
|Alçı
|Yüksek
|Beton
|Yüksek
|Kurşun geçirmez cam
|Yüksek
|Metal
|Çok yüksek
Diğer kablosuz aygıtlardan gelen parazit etkileri azaltın
Bilgisayarınıza bağlı veya yakında pek çok kablosuz aygıt varsa, Wi-Fi aygıtlarınız tarafından kullanılan kanalları ayarlamanız gerekebilir.
Wi-Fi ağınız ve Bluetooth aygıtlarınız arasındaki paraziti en aza indirmek için aşağıdakileri deneyin:
- Kablosuz ağınızın üzerindeki kanalları değiştirin. AirPort Baz İstasyonları veya AirPort Time Capsule için baz istasyonunu sıfırlayın; böylece baz istasyonu başlatıldığında en az parazit olan 2,4 ve 5 GHz kanallarını kullanmayı dener.
- 5 GHz bir kablosuz ağa bağlanın (mümkünse).
- Bilgisayarınızı ve Wi-Fi yönelticinizi (örneğin AirPort Baz İstasyonu) birbirine yakın tutun.
- Bilgisayarınıza bağladığınız veya yakındaki etkin Bluetooth kablosuz aygıt sayısını en aza indirin.
Ayrıca Kablosuz Tanılama, Wi-Fi ortamınızı değerlendirmenize yardımcı olabilir.
Wi-Fi Bağlantı Sorunları – Wi-Fi Bağlantı Sorunları
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