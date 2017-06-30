Wi-Fi HD Su Geçirmez Endoskopik Kamera ile Mikro Dünyaya Adım Atın!

Mikro Dünyaya Adım Atmak için Su Geçirmez Endoskopik Kamera

Wi-Fi HD Su Geçirmez Endoskopik Kamera ile Mikro Dünyaya Adım Atın! Bu Minik Endoskopik Kamera Erişilmesi Zor Alanları Size Kolayca Gösterebilir.

Ne kadar kullanışlı olurlarsa olsunlar ellerin ve Gözlerin Ulaşamadığı yerleri görmek bir çok kişi için ciddi bir sorun olabilir. Özellikle Bakım Onarım İşleriyle uğraşanlar ve uğraşmayı sevenler için.

Kendimizi mikroskopik bir boyuta küçültemeyeceğimize göre bu konuda size WiFi HD Waterproof Endoscopic Camera yardımcı olabilir. Bir anlamda Mikro Dünyaya adımınızı kolayca atabilirsiniz.

IP67 standartlarında su geçirmezliğe sahip yılan kamera 40 inç uzunluğunda. Tıkanmış bir makinenin borusundan tutunda bir çok makinenin ulaşılmaz alanlarına rahatlıkla göz atmanızı sağlar. 2 Megapiksellik lensi 8 yönlü ayarlanabilir, LED Işıklı su geçirmez Endoskopik kamera Wi-Fi desteği ile HD kalitesinde canlı yayın görüntüsünü cep telefonunuza aktarabilir. Böylece karanlık alanlardaki problemlerinizi güvenle çözmenize yardımcı olabilir.

Su Geçirmez Endoskopik Kamera

Korunması gereken değerli eşyalarınız varsa, güvenilir güvenlik görüntüleri sağlamak için gizli bir yerde gizlenebilir.

Mashable tarafından indirimli olarak satılan ürün şu anda 32.99$. Gerçek fiyatı ise 49.99$.