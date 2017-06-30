Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Wi-Fi HD Su Geçirmez Endoskopik Kamera ile Mikro Dünyaya Adım Atın!

30 Haziran 2017 - 17:58 Donanım
Wi-Fi HD Su Geçirmez Endoskopik Kamera ile Mikro Dünyaya Adım Atın!

Mikro Dünyaya Adım Atmak için Su Geçirmez Endoskopik Kamera

Wi-Fi HD Su Geçirmez Endoskopik Kamera ile Mikro Dünyaya Adım Atın! Bu Minik Endoskopik Kamera Erişilmesi Zor Alanları Size Kolayca Gösterebilir.

Ne kadar kullanışlı olurlarsa olsunlar ellerin ve Gözlerin Ulaşamadığı yerleri görmek bir çok kişi için ciddi bir sorun olabilir. Özellikle Bakım Onarım İşleriyle uğraşanlar ve uğraşmayı sevenler için.

Kendimizi mikroskopik bir boyuta küçültemeyeceğimize göre bu konuda size WiFi HD Waterproof Endoscopic Camera yardımcı olabilir. Bir anlamda Mikro Dünyaya adımınızı kolayca atabilirsiniz.

Su Geçirmez Endoskopik Kamera

IP67 standartlarında su geçirmezliğe sahip yılan kamera 40 inç uzunluğunda. Tıkanmış bir makinenin borusundan tutunda bir çok makinenin ulaşılmaz alanlarına rahatlıkla göz atmanızı sağlar. 2 Megapiksellik lensi 8 yönlü ayarlanabilir, LED Işıklı su geçirmez Endoskopik kamera Wi-Fi desteği ile HD kalitesinde canlı yayın görüntüsünü cep telefonunuza aktarabilir. Böylece karanlık alanlardaki problemlerinizi güvenle çözmenize yardımcı olabilir.

Su Geçirmez Endoskopik Kamera

Su Geçirmez Endoskopik Kamera

Korunması gereken değerli eşyalarınız varsa, güvenilir güvenlik görüntüleri sağlamak için gizli bir yerde gizlenebilir.

Su Geçirmez Endoskopik Kamera

Mashable tarafından indirimli olarak satılan ürün şu anda 32.99$. Gerçek fiyatı ise 49.99$.

 

Ana Sayfa » Donanım » Wi-Fi HD Su Geçirmez Endoskopik Kamera ile Mikro Dünyaya Adım Atın!

Paylaş

Tags Etiketler:, , , , ,

Benzer Haberler

AMD Ryzen Pro Serisi Masaüstü İşlemcileri ve Özellikleri

AMD Ryzen Pro Serisi Masaüstü İşlemcileri ve Özellikleri

Yeni CANON EOS 6D Mark II, 765 Gramla Dünyanın En Hafifi, Özellikleri?

Yeni CANON EOS 6D Mark II, 765 Gramla Dünyanın En Hafifi, Özellikleri?

Huawei MateBook X: Windows Çalıştıran MacBook İster misiniz?

Huawei MateBook X: Windows Çalıştıran MacBook İster misiniz?