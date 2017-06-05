Windows 10 Akıllı Yedeklemeden Uzaklaşıyor mu? Dosya Geçmişine Ne Oldu?

Microsoft Windows 10’da Akıllı Yedeklemeden Uzaklaşıyor mu?

Windows 10 Akıllı Yedeklemeden Uzaklaşıyor mu ? Dosya Geçmişi Özelliğine Ne Oldu?

Microsoft Dosya Geçmişi ile Yedekleme Yapmak Artık Desteklenmiyor.

Microsoft, Windows 8 ile Dosya Geçmişi‘ni tanıttığında, temkinli bilgisayar kullanıcıları oldukça mutluydu: Size bir hata yaptığınızda eski dosyalarınızı kurtarmanıza izin veren bir Time Machine tarzı yedekleme imkanı sunmuştu. Yine de bu özelliği kullanmayı tercih etmeyebilirdiniz.

Ancak şimdi Microsoft’un bu akıllı yedekleme özelliğinden uzaklaştığını gösteren bir sızıntı ortaya çıktı. Sızdırılmış Windows 10 Insider Preview’de aynı özelliği kullanmayı deneyen kullanıcılar artık söz konusu Dosya Geçmişi özelliğinin artık desteklenmediğini keşfettiler.

Bu değişikliği kullanmaya devam etmek isteyenlerin Sonbahardaki güncellemeye geri dönmeleri tavsiye ediliyor.

16212: “Making new backups with File History is no longer supported.” oh ? — WalkingCat (@h0x0d) 3 Haziran 2017

Microsoft bu konuda bir açıklama yapmış değil. Ancak ortaya bir soru çıkıyor. Dosya geçmişi gidiyorsa yerine ne alıyor?

Windows 10 Akıllı Yedeklemeden Uzaklaşıyor mu?

Windows haber gurusu Paul Thurrott bunun yerine bulut bağlantılı yeni bir yedekleme sistemi geleceğinden şüpheleniyor. Dosya Geçmişi, dosyaları önceki sürümlerini buluta OneDrive ile kaydedebilir, ancak bunlar her zaman belirli bir PC’ye bağlı. Bu durumda yeni bir bilgisayara almak yada bilgisayarı çöpe gidecek kullanıcılar içinde tam rahatlatıcı bir çözüm olarak görülmüyor.

Hali hazırda OneDrive’in zaten web üzerinde bir sürüm geçmişi özelliği var. Yine de bu olaya güvenmeyelim. Microsoft’un bu OneDrive sürümünü Windows’a getirmesi ve bulunduğunuz sistemden bağımsız olarak dosyaları geri yükleyebilmenizin bir zorunluluk olmaması gerekiyor.

Söz konusu özelliğin bir maliyetinin de kullanıcıya olmaması gerekir. Bu yedekleme özelliğini kullanmak için Microsoft Office 365 / OneDrive aboneliklerinden birine yıllık yaklaşık 70 Dolar ödemek hiçbir kullanıcı istemez.