Windows 10 Akıllı Yedeklemeden Uzaklaşıyor mu ? Dosya Geçmişi Özelliğine Ne Oldu?

Microsoft Dosya Geçmişi ile Yedekleme Yapmak Artık Desteklenmiyor.

Microsoft, Windows 8 ile Dosya Geçmişi‘ni tanıttığında, temkinli bilgisayar kullanıcıları oldukça mutluydu: Size bir hata yaptığınızda eski dosyalarınızı kurtarmanıza izin veren bir Time Machine tarzı yedekleme imkanı sunmuştu. Yine de bu özelliği kullanmayı tercih etmeyebilirdiniz.

Ancak şimdi Microsoft’un bu akıllı yedekleme özelliğinden uzaklaştığını gösteren bir sızıntı ortaya çıktı. Sızdırılmış Windows 10 Insider Preview’de aynı özelliği kullanmayı deneyen kullanıcılar artık söz konusu Dosya Geçmişi özelliğinin artık desteklenmediğini keşfettiler.

Bu değişikliği kullanmaya devam etmek isteyenlerin Sonbahardaki güncellemeye geri dönmeleri tavsiye ediliyor.

16212: “Making new backups with File History is no longer supported.” oh ?

— WalkingCat (@h0x0d) 3 Haziran 2017