Windows 10 Göz Kontrolü, Microsoft Erişilebilirlik Özelliklerine Yenisini Ekledi

Microsoft Erişilebilirlik Özelliklerine Bir Yenisi Ekledi!

Windows 10 Göz Kontrolü, Microsoft Erişilebilirlik Özelliklerine Yenisini Ekledi.

PC’leri kullanmak için bir başka teknoloji özellik olarak Windows 10’un içine yerleştiriliyor. Yazılım debi Windows 10’a Göz Kontrolü Özelliğini Getiriyor.

ALS hastalığı veya ellerinizi kullanmanızı engelleyen biri nöromüskiler hastalığınız varsa sizin için bir PC kullanmak muhtemelen hiç kolay değildir.Üzerinde çalışılan Eye Tracking – Göz Takibi teknolojisini kullanarak bir çok uygulamayı kolayca kullanabilirsiniz. Benzersiz bir deneyimle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Şimdi Microsoft bu Eye Tracking – Göz Takibi teknolojisini “Eye Control – Göz Kontrolü” adı ile bir özellik olarak ekliyor.

Windows 10 Göz Kontrolü kullanıcının bakışlarını kontrol ederek ekran üzerinde gezinmesine izin veriyor.

Uygulamaları başlatabilir, yazabilir veya gözlerinizi ekranın sağ tarafına odaklayarak ortak görevleri yerine getirebilirsiniz.

Microsoft Göz kontrol teknoloji için Tobii ile ortaklık yapıyor. Söz konusu özelliği içeren yükseltme Windows Insider Önizlemesinin bir parçası olarak Beta sürümde yer alıyor. Microsoft’un bu özelliği tam olarak ne zaman kullanacağına dair kesin bir zaman çizelgesi açıklanmadı.

Bu eklentiler, yada yeni özellikler PC’lerin ulaşılabilirlikleri adına atılmış büyük bir adım olarak görülüyor. PC’lerin herkes için daha kullanılabilir cihazlar haline getirilmek isteniyor.

Hem Apple hem de Microsoft, erişilebilirlik özelliklerine sahiptir, ancak genellikle görme ve işitme konularına odaklanıyorlar. Eye Tracking – Göz Takibi yada Göz Kontrolü, tamamen farklı bir kontrol şemasına ihtiyaç duyan kişilere kapı açıyor.

Göz ile kontrol edilen bu özelliklerin kısa zamanda mobil ve diğer platformlara geldiğini görürseniz sakın şaşırmayın!

