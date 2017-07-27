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Windows 10 Preview Android Telefonu PC’ye Bağladı

27 Temmuz 2017 - 10:37 Android Mobil Windows
Windows 10 Preview Android Telefonu PC’ye Bağladı

Microsoft PC’lerin ve telefonların uyum içinde yaşamasını istiyor.

Windows 10 Preview Android Telefonu PC’ye Bağladı. Daha büyük ekranda web taraması yapabilirsiniz!

Windows 10 Insider Preview Windows’u mobil cihazlarınızla entegre eden ilk özelliği duyurdu. Yeni Windows 10 preview (build 16251) bugün yayımlandı.

Bir Android telefonunuz varsa, daha büyük ekranda web taraması yapmaya devam etmek için onu bir PC’ye artık bağlayabilirsiniz.

Kurulduktan sonra bir web sitesini bilgisayarınıza göndermek için tarayıcınızın olağan paylaşım seçeneğini kullanmanız yeterli olacaktır.

Windows 10 Preview Android Telefonu PC'ye Bağladı

 

 

Önizleme iPhone desteği ve Microsoft’un Fall Cretors Update ile vaat ettiği bir çok özellikten yoksun ancak denemeye değer.

Önizlemenin yetenekleri arasında Cortana yardımcı asistanın size harici bir web tarayıcı başlamadan arama başlatmanıza olanak tanıması, PC‘nizi yeniden başlatma, oturumunuzu kapatma gibi konularda yardımcı olabilecek.

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Windows 10 Preview Android Telefonu PC’ye Bağladı

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