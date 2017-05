Microsoft bilgisayarınızın ele geçirilmesini sağlayacak Windows Defender Güvenlik Açığı ‘nı düzelti. Teorik olarak, bir saldırgan henüz açmadığınız bir e-postayla bilgisayarınızı ele geçirip devralabilirdi.

Geçtiğimiz hafta boyunca Google Project Zero araştırmacılarından Tavis Ormandy ve Natalie Silvanovich “the worst Windows remote code exec in recent memory.” olarak adlandırdıkları açık tespit ettiler. Ormandy’ göre ön tanımlı bir kuruluma karşı işe yarayacak açık sayesinde hedef alınmış bir makinede çoğaltılabilen kodlar diğer makinelere otomatik olarak yayılabilen bir solucan haline kolayca getirilebilir.

Sorunu ciddiye alan Microsoft iki gün içinde bir düzeltme yayımladı. Microsoft’s Security Response Center and Windows Defender geliştiricileri Windows 7, 8.1, RT ve 10 için Windows Update vasıtasıyla piyasaya sürülecek bir düzeltme güncellemesi yayımladı. Microsoft’a göre, Control Flow Guard güvenlik özelliği 8.1 ve 10’daki bu saldırı riskini düşürüyor.

Project Zero ekibi tarafından açıklandığı üzere;

İşi sıkı tutmak isteyenler bu konudaki güncellemelerini hemen kendileri yapabilirler.

Just released malware protection engine update to

address RCE vuln – Defender will autoupdate. https://t.co/rzn5QWo6sV

— Security Response (@msftsecresponse) 9 Mayıs 2017