Windows Phone 8.1 Resmen Öldü, Microsoft Desteğini Kestiğini Açıkladı

Microsoft Windows Phone 8.1’i olan desteğini artık resmi ile sona erdirdi.

Windows Phone 8.1 Resmen Öldü, Microsoft Artık Desteklemiyor.

Microsoft, eski mobil OS’lerinden Windows Phone 8.1’e resmi olarak destek vermeyeceğini açıkladı ve bu da kullanıcıların artık güncelleme almayacakları anlamına geliyor.

WP 8.1’in ölümüyle birlikte Microsoft, 2010’dan başlayarak üç kuşak üzerinde çalıştığı Windows Phone markasını tarihin tozlu sayfalarına gömüyor.

Windows Phone 8.1 Resmen Öldü – Oysa başlangıçta Umut Vericiydi

Şirket başlangıçta Mobil OS’e getirdiği yeni yaklaşımla övgüler alsa da , fiyat konusunda, önemli özellikler ve popüler üçüncü parti uygulamaları tam olarak getirememesi yüzünden yavaş yavaş bu övgüleri kaybetti.

Bu durumu esasında “Çok kötü” olarak değerlendirebilirim; çünkü bir çok kullanıcı için Windows Phone 8.1 deneyimi kısa olsa da gerçekten eğlenceli geçmişti. Özellikle Nokia’nın Lumia serisi WP telefonları; kendi markalarıyla, diğer markalardan gelen siyah plastik ve metal el cihazlarının renk ve desenleri ile ayrı ayrı tasarlanmış, tuhaf bir şekilde büyüleyici görünüyordu.

Şimdi Sırada Ne var? Microsoft WP kullanıcılarını Windows’un yeni masaüstü platformunun bir uzantısı olan Windows 10 Mobile doğru kaydırıyor. Orada da sıkıntılar yok değil. Ancak Microsoft’un mobil işletim sistemleri hâlâ Android ve iOS için gerçek bir rakip değil.

Şirket son zamanlarda sayısız bulut tabanlı ve çapraz platform uygulamaları ve hizmetleri üzerinde çalışıyor; bu nedenle Windows 10 Mobile artık şirketin öncelikleri arasında pek fazla görünmüyor.

Products Reaching End of Support for 2017 on Microsoft