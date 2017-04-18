Windows XP Kullanmaya Devam Edenlere Güvenlik Tavsiyeleri

Israrlı XP’cilere güvenlik tavsiyeleri Hâla Windows XP veya Vista kullananlar dikkat!

Windows XP Kullanmaya Devam Edenlere Güvenlik Tavsiyeleri!

Microsoft, Nisan ayı itibarıyla işletim sistemi Windows Vista’ya yönelik desteğini sona erdirdi. Üç yıl önce de yine Nisan ayında Windows XP’yi desteklemeyi durdurmuştu. Ancak hala dünya genelindeki masaüstü bilgisayarların yaklaşık %8’i hala XP kullanıyor. ESET Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic, niçin hala XP kullanıldığını sorguladı ve güvenlik açıklarına dikkat çekti.

Microsoft’un Windows XP’ye olan uzatılmış desteğinin sona ermesinin üzerinden 3 yıl geçti ancak XP hâla çok canlı ve kullanılmaya devam ediliyor. XP’yi tercih eden hiç kimsenin güvenlik açıklarını kapatamamasına rağmen, dünya genelindeki masaüstü kullanıcılarının yaklaşık yüzde 8’i hala XP kullanıyor.

Bu yıl 11 Nisan tarihinde Microsoft tarafından desteği kesilen Windows Vista ise bilgisayarların sadece yüzde %1’inden azında kullanılıyor. Windows 8 ve Windows 8.1’in toplamı ise XP’nin mevcut kullanımı ile neredeyse aynı.

Windows XP Kullanmaya Devam Edenlere Güvenlik Tavsiyeleri

Peki eski yazılımlar, özellikle de XP niçin hala ısrarla kullanılıyor? Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic, birkaç nedeni şöyle sıralıyor:

Bilgisayar üzerinde kurulu bazı yazılımlar sadece Windows XP işletim sistemi ile çalışıyor.

Bilgisayar sadece Windows XP ile çalışabilen bir donanım barındırıyor. Bu duruma daha çok ilaç endüstrisi ve bilimsel çalışmalar yapan kurumlarda rastlanıyor. İşletim sistemi bir çeşit gömülü kontrolcü rolü üstleniyor ve dolayısıyla sistemi yükseltmenin maliyeti olağanüstü artıyor.

Bilgisayar, kullanıcının alışık olduğu bazı işlemleri gerçekleştiriyor ve kullanıcı sadece bu sistemde rahat ediyor.

Kullanıcı yeni bir lisans için ücret ödemek istemiyor ve güvenlik onun için önemli değil.

Güvenlik sorunları artabilir

Kuboviç, bu tespitlerle birlikte uyarıda bulundu: “Uzatılmış desteğin sona ermesinden sonraki her geçen yıl güvenlik sorunları artar. Dolayısıyla XP’yi hava geçirmez bir odada yalıtılmış halde kullanmıyorsanız daha yeni bir sürüme geçmeyi düşünmelisiniz.

Kolay hedefe dönüşürsünüz

Yamalar ve güncellemeler olmaksızın bilgisayarınız, zararlı kodlar için daha kolay bir hedef haline gelir. Aynı durum, son üç yılda desteği kalkan ve saldırganlara açık hale gelen XP’ye özgü pek çok uygulama için de geçerli. Fakat bu uygulamalarda bazı istisnalar da var, örneğin Firefox tüm Windows XP ve Vista kullanıcılarını otomatik olarak uzatılmış destek sürümüne taşıyacaklarını açıkladı.“

Peki Windows XP’yi ısrarla hala kullanmak isterseniz ne yapmalısınız? Kuboviç’in tavsiyeleri şöyle:

XP’lerinizden ayrılmak istemiyorsanız, bu işletim sistemi için mevcut tüm güncellemeleri yükleyin (Service Pack 3 iyi bir başlangıçtır). Ayrıca kullandığınız tüm yazılımları XP’ler için desteklenen en son sürüme güncelleyin.

Mümkünse, XP’leri yalıtılmış bir şekilde çalıştırın – internet bağlantısı olmadan. Alternatif olarak, ihtiyacınız olmadığında daima bağlantıyı kesebilirsiniz.

Güvenilir, güncellenmiş ve çok katmanlı bir güvenlik yazılımı kullanın (bilgisayar yalıtılmış ise, yalnızca internete bağlandığınızda güncellenir).

Bilgisayarı kaç kişinin kullandığına bağlı olarak ayrı bir yönetici ve kullanıcı hesabı oluşturun ve sadece kullanıcı hesabı ile oturum açın. Bu şekilde saldırganlar, bilgisayarınızı kontrol altına almalarına rağmen yönetici hakları olmayacağı için zararı sınırlandırabilirsiniz.

Otomatik müzik çalma veya video çalıştırma özelliklerini devre dışı bırakın. Bunlar genellikle virüs yazarları tarafından kurbanın cihazına kötü amaçlı kod yüklenmesi amacıyla kullanılırlar.

Bu adımların hiçbirinin masaüstünüzü tamamen güvende tutmayacağını, saldırı yüzeyini azaltacağını vurgulamamız gerekiyor. En iyi seçenek güncellemeleri ve yamaları olduğu kadar uygulamaları da güncel sürümleri tarafından desteklenen daha yeni bir işletim sistemine geçmek ve ek bir koruma katmanı olarak bir güvenlik çözümü kurmaktır.

Windows XP Kullanmaya Devam Edenlere Güvenlik Tavsiyeleri!

Welivesecurity