Windows’tan Android’e Geçiş Hızlanıyor, Norveç Kamu Kurumları da Geçiyor!

Norveçli kamu kurumları da Android’e geçiyor, hali hazırda kullandıkları güvenli Windows telefonları terk ediyor.

Windows’tan Android’e geçiş hızlanıyor. Windows Mobil’in kalesinde bile durumlar vahim.

Temel olarak Windows Mobile (yada Windows Phone mu desek?) tüm uygulamar ekosistemi gibi eksikliklerine rağmen oldukça iyi bir işletim sistemi. Bu eksikliklerini ise cihazları arasındaki tutarlı kullanıcı deneyimi sunarak telafi ediyor. Eşsiz verimlilik özellikleri sayesinde bir çok güvenlik şirketin ki; 100’den fazla Norveçli yerel makamda buna dahil kullanılıyor.

100’den fazla Norveçli belediyeler, sağlık ve bakım hizmetlerinde Windows tabanlı akıllı telefonlar kullanıyor.

Ancak bu durum DigiNo‘da yer alan habere göre Android’e geçiş yapıyor.Aslında bunun nedeni oldukça basit;

Artık kimse uygun fiyatlı, ancak yüksek kaliteli Windows Mobile aygıtları üretmiyor.

Bir taraftan da Microsoft’un mobil tarafında çok ciddi bir gelecek vaat etmemesi; başka bir deyişle Windows Mobil’in çöküşü, bir çok anlamda bu ölmekte olan işletim sistemine bağlı olan kamu hizmetlerinin ciddi başını ağrıtıyor.

Cihazlar eskiyip tükendiğinde, bunları değiştirmek hem zor hem de oldukça maliyetli. Hp’nin Elite x3‘ü gibi.

Windows’tan Android’e Geçiş Hızlanıyor!

Snorre Johansen’de yer alan habere göre; Elektronik tıbbi kayıt sağlayıcısı Tieto “Bir çok Windows Phone almak daha da zorlaşıyor. Microsoft mobil bölümünü sattı ve piyasa da çok az telefon var” diyor. Microsoft bu konuda kullanıcılarına umutsuzca güven vermeye çalışsa da bu konuda pekte başarılı olduğu söylenemez. Microsoft 3 yada 4 üreticinin Windows tabanlı akıllı telefonlar üretmeyi planladıklarını müşterilerine söylüyor ama ucu açık.

Herşeye rağmen Norveç makamları Android’i potansiyel yedek olarak tutuyor. Android cihaz pazarında orta segmentte cihaz dolu ve uygun fiyatlı. Huawei Honor 6X ve Moto G4 gibi.Ayrıca Windows Mobile tabanlı akıllı telefon yazılımını Android’e taşımak için de Tieto ile görüşmelerde bulunuyor.

Bu değişim süreci Microsoft’un mobil pazardaki can sıkıcı performansı, bir dizi yanlış adımı ve hatasının sonucu.

Microsoft 2017’de canlanma sözü veriyor ama ne derece ikna edici siz düşünün.

Sonuç olarak, Windows Mobile kullanan kamu kurumları ve kurumsal kullanıcıların önümüzdeki aylarda Windows’tan Android’e geçişleri daha da hızlanacak. Bundan kaçış yok.

tnw