Windows’tan Mac’e Geçiş Yapanlara 5 Yeni Başlayan İPUCU

Mac Kullanmaya Başlayan Windows Kullanıcılarına 5 Yeni Başlayan İPUCU

Windows’tan Mac’e Geçiş Yapanlara 5 Yeni Başlayan İPUCU.

Bilgisayar kullanmaya ilk olarak MAC OS ile başlayanlara söylenmemiş bir kural varmışcasına bir daha asla (Zorunlu Kalmadıkça) Windows kullandıramazsınız. OS kullanıcıları arasında gerçekten söylenmemiş bir kural var. MAC’ten vazgeçmeleri gerçekten zor. Şimdi onları çok daha iyi anlayabiliyorum. Neden mi?

Benim için Windows’tan MAC’e geçiş süreci biraz daha farklı gelişti. Sanallaştırma teknolojileri daha fazla yaygınlaştıkça MAC’e geçişim benim gibi aynı zamanda Windows Sistemlerinde çalışan yazılımlar geliştirmeye devam eden birisi olarak daha da kolaylaştı. Artık sahip olduğum MacBook Pro altında Sanal Windows İşletim Sistemleri çalıştırarak MAC’e olan geçişimi kendi açımdan çok daha kolaylaştırdım. Şimdi bu durumdan da oldukça memnunum.

Sizde ister MAC ister PC kullanıcısı olun önce bir durun. Birinden diğerine geçiş yapmak istiyorsanız yani takım değiştiriyorsanız yada her ikisini de denemek istiyorsanız – küçük bir öğrenme süreci geçirmeniz doğal olarak gerekebilir.

Özellikle PC ile başlayıp MAC’e geçiş yapan benim gibi kullanıcılar için bilmesi gereken küçük ipuçları var.

1. COMMAND KEY kesinlikle sizin DOSTUNUZ, bunu sakın unutmayın

Kısayollar çoğu Windows Kullanıcısı için çalışma alanlarının bir parçası değillerdir. Kısayol tuşları çoğunlukla oyun oynarken veya bir uygulamanın alt menülerine geçişlerde nadiren kullanılır. Belkide en çok kullanıldığı yer masaüstündeki program başlatmaları ShotCutKey olarak bildiğimiz yine Mouse hareketi ile tetiklediğimiz şekillerdir. Mac’te ise bu durum oldukça farklıdır. Zira bir piyano çalma deneyimi gibi kısayol tuşları ile aksiyonlar almak oldukça kolay ve keyifli hale gelir.

Örneğin, Windows’ta kırmızı X’ye basmak kullandığınız programı gerçekten terketmesini sağlamaz. Sadece ekranınızdan çıkarmanıza yarıyorken Command+Q ile MAC’te uygulamadan muhakkak çıkarsınız.

Apple’ın MAC Kullanıcıları için hayatlarını kolaylaştıran tüm Command Listesine website ‘si üzerinden erişebilirsiniz.

2. TouchPAD yani dokunmatik yüzey düşündüğünüzden çok daha yönlü kullanıma sahiptir

Windows tarafında TouchPad’ler yani dokunmatik yüzey kullanımlarının çok iyi olduğu söylenemez.Basit kaydırma işlemleri için kullanılırken MAC tarafında bu iş sandığınızdan çok daha güzel. Resmen eğlenceye davet ediyor.

Örneğin Windows’taki sağ-click yerine MAC kullanıcıları için iki parmağınızla TouchPad’e dokunmanız yeterlidir. Aynı işlevi görür. 3 parmağınız ile açık uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz mesela. Zoom yapma olayında ise parmağınızla içten dışarı doğru büyütmek oldukça keyifli.

3. Herşey Geriye Doğru

Mac çoğu özellikte PC’nin aynaya tutulmuş hali gibidir. Pencereyi Küçültme, Büyültme ve Kapama Düğmeleri Windows’un aksine sol taraftadır. Bütün Önemli şeyler hep üst tarafta yer alır.

Alttan ziyade tüm seçeneklerinizi yönetmek için ekranın üst kısmına gitmeye alışın. İç güdüsel olarak Windows Kullanıcıları Sol Alt Köşeye gidiyor ancak Kolay Alışırsınız.

4. Uygulamaları Yüklemek Biraz Kafa Karıştırıcı Olabilir

Mac’te bir şeyleri yüklemek genellikle Apple Store üzerinden yapılır veya Sürükle bırak yöntemiyle yapılır. Windows’taki Next-Next yüklemesi yerine bunu biraz daha kolay bulabilirsiniz.

Uygulama Yüklemek için sipariş ettiğiniz uygulamanın .app uzantılı dosyası kullanılır. Bu Dosyayı Application Folder – Uygulamalar Klasörüne sürükleyip bırakmak yeterli olacaktır. Ardından Uygulamalar klasöründen programı başlatabilirsiniz. Sorun yok!

5. Gerçekten Windows’a ihtiyaç duyduğunuzda ise

Mac’lerin BootCamp isimli işinizi kolaylaştıracak çözümleri var. Windows’u (veya başka herhangi bir işletim sistemini ki bir başka MacOS’ta olabilir) Mac’inize yüklemenizi sağlar.Yani Windows’a gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda sahip olduğunuz her şey Macbook’unuz olsa da, ihtiyacınız olanı bulmaya devam edebilirsiniz.

Boot Camp, bir Windows ISO ile birlikte gelmiyor bunu da belirtmekte fayda var. Bulup indirmeniz gerekir. Bunu yaptığınızda, Boot Camp asistanı bilgisayarınızda bir bölüm oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Buradan bilgisayarınızı her açtığınızda Mac OS veya Windows çalıştırmayı seçebilirsiniz.

Bana göre ise bu konuda VMWare’in çözümleri var. VMWare Fusion onlardan biri hiç Botcamp ile uğraşmadan bunu yapmak çok daha kolay gelebilir.

Windows’tan Mac’e Geçiş Yapanlara 5 Yeni Başlayan İPUCU ! – Windows’tan Mac’e Geçiş Yapanlara 5 Yeni Başlayan İPUCU