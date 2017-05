Wonder Woman Son Fragman, 2 Haziran’da Sinemalarda

Wonder Woman için Sayılı Günler Kaldı. Hayranları için son Fragman Yayınlandı

2 Haziran’da dünya ile aynı anda vizyona girecek Wonder Woman Rise of The Warrior Filminin film vizyona girmeden önceki son fragmanı yayımlandı. Wonder Woman Son Fragman nefes kesiyor…

Filmde Gal Gadot “Wonder Woman” karakterini canlandırıyor.

Yönetmenliğini Patty Jenkins’in yaptığı epik aksiyon macera filminde, Gadot’ya eşlik eden uluslararası oyuncular arasında yakışıklı aktör Chris Pine, Connie Nielsen, House of Cards dizisinin first ladysi Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner ve Saïd Taghmaoui gibi isimler yer alıyor.

Wonder Woman Son Fragman

Film Özeti

Sadece savaşçı amazon kadınların yaşadığı Themyscira adasında büyüyen, buranın dışına hiç çıkmamış ve hiçbir erkek görmemiş Diana (Gal Gadot) müthiş savaş yeteneklerine sahip bir yarı tanrıdır. Günün birinde adaya bir Amerikan savaş uçağı düşer. Uçağın pilotu Steve Trevor (Chris Pine), Diana tarafından kurtarılır. Dünyanın büyük bir savaş halinde olduğunu anlatan pilotun sözleriyle Diana, adasını terkederek uygar dünyaya doğru yola çıkar ve dünya savaşını bitirebilmek için bütün hünerlerini ortaya sermeye başlar.

Filmde Gal Gadot, Wonder Woman karakterini Batman v Superman filminden sonra 2. kez canlandırıyor.

TheVerge