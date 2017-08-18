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WordPress.com PayPal Entegrasyonu Online Satışı Kolaylaştıracak

18 Ağustos 2017 - 15:05 Mobil Uygulamalar
WordPress.com PayPal Entegrasyonu Online Satışı Kolaylaştıracak

WordPress.com PayPal Entegrasyonu, Blogger’ları Sevindirecek.

WordPress.com’da mal ve hizmet satmak daha kolay oldu. Automattic dün kullanıcıların sadece bir kaç tıklamayla PayPal ödemelerini kabul etmesini sağlayan Basit Ödeme Düğmesinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. WordPress.com PayPal Entegrasyonu bir kaç tıkla satış imkanının yolunu açıyor.

 

 

WordPress.com PayPal Entegrasyonu Online Satışı Kolaylaştıracak

Hizmet Premium ve Business olarak iki farklı aylık ödeme tarifesi ile hizmete sunuldu.

  • Premium PayPal Ödeme hizmeti aylık 8.25 Dolar
  • Business PayPal Ödeme hizmeti aylık 24.92 Dolar

Herhangi bir şeyi satmak isteyenler için kolaycı bir yöntem. Türkiye’nin PayPal anlaşması olmasada bir çok blogger’ın işini kolaylaştıracak.

 

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