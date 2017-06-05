Apple’ın WWDC 2017 Canlı Yayını Nereden izlenir?

Apple WWDC 2017 Etkinliği Canlı Yayını

Apple’ın WWDC 2017 Canlı Yayını Nereden izlenir? WWDC 2017 Canlı Yayın !

Keynote Sunumunu 5 Haziran Saat 20:00’de ABD Sitesinden Canlı İzleyin!

5 Haziran’daki Dünya Çapında Geliştirici Konferansı’nda Apple’ın: masaüstünde, mobilde, TV’de ve giyilebilir platformlarında bir sürü güncellemenin yanı sıra; donanım serisinde yapılacak değişiklikleri duyurması ve geliştiricilere önümüzdeki yılın mağazasında ne gibi bir şeylerin olacağını göstermesi bekleniyor.

San Jose’de Etkinliği canlı izlemek isteyenler için etkinliğin başlama saati. San Jose at 10AM PDT / 1PM EDT / 7PM CEST / 10:30PM IST.

WWDC 2017 Canlı Yayını Türkiye Saati ile Saat 20:00’da !

Mac’inizde Safari 6.0.5 ve üstü (OS X 10.8.5. veya yenisi), yada Edge yüklü Windows 10 PC ile bu adresten izleyebilirsiniz. apple.com/apple-events/june-2017.

Yada Safari Yüklü iPhone, iPad, veya iPod touch iOS 7.0 veya yenisi yüklü iPod Touch

Apple TV‘nizi (2. veya 3. nesil) 6.2 veya sonraki bir sürümüyle veya 4. nesil Apple TV’yle açın. WWDC’yi Apple Etkinlikler uygulamasında bulabilmelisiniz.

Yada an unofficial WWDC app for MacOS resmi web adresinden izleyebilirsiniz.

Apple