Xbox One X Project Scorpio Edition Türkiye Fiyatı 2899TL

Xbox One X Project Scorpio Edition Türkiye Fiyatı 2899 TL oldu.

Resmi olarak 7 Kasım 2017’de Piyasa’da olacak dünyanın en güçlü konsolunun ön siparişle satışı Türkiye’de başladı. En büyük hayranlarına özel olarak tasarlanan Xbox One X’i ilk deneyleyenlerden biri olmak için acele edin.

En Çok Merak edilen ise Türkiye’de Kaça satılacak E3 2017 etkinliği kapsamında duyurulan Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox One X’in Türkiye satış fiyatı belli oldu. İşte Xbox One X Project Scorpio Edition’ın Türkiye satış fiyatı!



Xbox One X Porject Scorpio E3 etkinliği ile tanıtılmış, Kasım Ayından itibaren tüm dünya ile aynı anda satışının gerçekleşeceği bildirilmişti.

Dünyanın en güçlü oyun konsolu olarak lanse edilen Xbox One X‘in Türkiye fiyatı belli oldu ve ön sipariş süreci başladı.

Özel Versiyon Xbox One X Project Scorpio Edition Dünyanın en güçlü konsolu olarak lanse ediliyor ve Türkiye Satış Fiyatı 2899 TL fiyat etiketi ile online mağazasında talepleri bekliyor.

Dünyanın en güçlü konsolu XBox One X Scorpio Edition Özellikleri

Project Scorpio’nun Xbox One X ile arasında donanımsal olarak herhangi bir fark yok. Ancak 8 adet Jaguar temelli özelleştirilmiş çekirdek barındıran bir 2.7 Ghzlik işlemci en iyi performans ve en verimli enerji için optimize edilmiş. Optimize edilmiş hali yüzde 30 daha iyi performans sergiliyor.

1TB Depolama Alanı

8 Adet Jaguar tabanlı işlemciye 6 teraflopluk GPU, 12 GB GDDR5 bellek ve 2.5 inç boyutunda 1TB depolama alanı; bu konsoal özel Forza Motorsport 7’yi 60 fps 4K desteği ile oynatabiliyorsunuz.

Xbox One X’te 1172 MHz’de çalışan özelleştirilmiş bir GPU motoru kullanıyor. Bu hız Xbox One konsolunda 853MHz, Playstation 4 Pro konsolunda 911MHz şeklindeydi.

HDMI giriş portuna sahip konsolda Kinect için özel bir port bulunmuyor. Ayrıca konsolda güçlü donanımı korumak adına GTX 1080 gibi ekran kartlarında da yer alan sıvı soğutma sistemine yer verilmiş. Freesync 2 teknolojisiyle de uyumlu harici monitörlerde yırtılma ve gecikmeler bu sayede en aza indiriliyor. Öte yandan tüm mevcut Xbox One aksesuarları yeni Xbox One X’te de çalışacak. Tüm Xbox 360 uyumlu oyunlar ve Xbox One oyunları da bu konsolda çalışacak. Ses tarafında ise Dolby Atmos teknolojisi yer alıyor.

Ön siparişle Buradan Alabilirsiniz