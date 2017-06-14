Xbox One X ve PlayStation 4 Pro Karşılaştırması, 4K ve Daha Fazlası
Xbox One X ve Playstation 4 Pro ‘nun Karşılaştırma Tablosu
Xbox One X ve PlayStation 4 Pro Karşılaştırması: Kesinlikle 4K ve Daha Fazlasını sunuyorlar…
Her iki konsolda yeni sistemlere sahip olmayabilirler, ancak oyunlarınız ve filmleriniz kesinlikle daha iyi görünecektir.
Microsoft’un yeni Xbox One X modelini bu yılki E3 modelinde sergiledikleri için, Sony sunumunu öncelikle oyun serisine odaklandı.Bunun doğal sebebi ise, şirketin en güçlü konsolu PlayStation 4 Pro‘nun geçen sonbaharda iyi değerlendirmelere ve büyük sansasyonlar piyasaya zaten girmiş olmasıdır.
Birçok oyun sever bu tatil sezonunda her bir sistemin çevrimiçi içeriklerinden satın alabileceği mükemmel oyunları oynayabilirler. Her iki konsoluda karşılaştırma tablosunda incelerken öğrenebileceğiniz çok şey var. Özellikle 4K TV de oyun oynamak istiyorsanız…
Xbox One X ve Playstation 4 Pro Karşılaştırması – Tabloya bir göz atın!
|Xbox One X
|PlayStation 4 Pro
|Price
|$499
|$399
|Dimensions
|300 x 240 x 60mm (11.81 x 9.45 x 2.36 inches)
|295 x 327 x 55mm (11.61 x 12.87 x 2.17 inches)
|Weight
|3.81kg (8.4 pounds)
|3.3kg (7.28 pounds)
|Output resolution
|720p, 1080p, 4K (HDR)
|480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (select titles), HDR
|CPU
|Custom AMD, 2.3 GHz 8-core
|AMD Jaguar x86-64, 2.1 GHz 8-core
|GPU
|1.17 GHz, 6 TFLOP
|911 MHz, 4.20 TFLOP
|RAM
|12GB GDDR5
|8GB GDDR5
|Internal storage
|1TB
|1TB
|Physical media
|4K Blu-ray, DVD
|Blu-ray, DVD
|WiFi
|Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac
|Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac
|Wired network
|10/100/1000 Ethernet
|10/100/1000 Ethernet
|Ports
|USB 3.0 (x3), HDMI 2.0b, S/PDIF, IR blaster
|USB 3.0 (x3), HDMI 2.0a, S/PDIF
|Power supply
|Internal
|Internal
|Controller
|Redesigned wireless controller with Bluetooth support
|DualShock 4
PS4 ve Xbox One X karşılaştırması
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