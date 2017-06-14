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Xbox One X ve PlayStation 4 Pro Karşılaştırması, 4K ve Daha Fazlası

14 Haziran 2017 - 11:39 Donanım Oyun Dünyası
Xbox One X ve PlayStation 4 Pro Karşılaştırması, 4K ve Daha Fazlası

Xbox One X ve Playstation 4 Pro ‘nun Karşılaştırma Tablosu

Xbox One X ve PlayStation 4 Pro Karşılaştırması:  Kesinlikle 4K ve Daha Fazlasını sunuyorlar…

Her iki konsolda yeni sistemlere sahip olmayabilirler, ancak oyunlarınız ve filmleriniz kesinlikle daha iyi görünecektir.

Microsoft’un yeni Xbox One X modelini bu yılki E3 modelinde sergiledikleri için, Sony sunumunu öncelikle oyun serisine odaklandı.Bunun doğal sebebi ise, şirketin en güçlü konsolu PlayStation 4 Pro‘nun geçen sonbaharda iyi değerlendirmelere ve büyük sansasyonlar piyasaya zaten girmiş olmasıdır.

Xbox One X ve PlayStation 4 Pro Karşılaştırması, 4K ve Daha Fazlası

Birçok oyun sever bu tatil sezonunda her bir sistemin çevrimiçi içeriklerinden satın alabileceği mükemmel oyunları oynayabilirler. Her iki konsoluda karşılaştırma tablosunda incelerken öğrenebileceğiniz çok şey var. Özellikle 4K TV de oyun oynamak istiyorsanız…

Xbox One X ve Playstation 4 Pro Karşılaştırması – Tabloya bir göz atın!

 

Xbox One X PlayStation 4 Pro
Price $499 $399
Dimensions 300 x 240 x 60mm (11.81 x 9.45 x 2.36 inches) 295 x 327 x 55mm (11.61 x 12.87 x 2.17 inches)
Weight 3.81kg (8.4 pounds) 3.3kg (7.28 pounds)
Output resolution 720p, 1080p, 4K (HDR) 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (select titles), HDR
CPU Custom AMD, 2.3 GHz 8-core AMD Jaguar x86-64, 2.1 GHz 8-core
GPU 1.17 GHz, 6 TFLOP 911 MHz, 4.20 TFLOP
RAM 12GB GDDR5 8GB GDDR5
Internal storage 1TB 1TB
Physical media 4K Blu-ray, DVD Blu-ray, DVD
WiFi Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac
Wired network 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet
Ports USB 3.0 (x3), HDMI 2.0b, S/PDIF, IR blaster USB 3.0 (x3), HDMI 2.0a, S/PDIF
Power supply Internal Internal
Controller Redesigned wireless controller with Bluetooth support DualShock 4

PS4 ve Xbox One X karşılaştırması

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