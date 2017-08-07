Xiaomi Mi 6, 2017’nin 500 Dolar Altı En iyi Akıllı Telefonu



Xiaomi’nin amiral gemisi bu yıla damgasını vuran modellerden biri!

Xiaomi Mi 6, 2017’nin 500 Dolar Altı En iyi Akıllı Telefonu.

2016 yılının en seçkin modellerinden biri olmayı başaran Mi 5 sonrası Xiaomi, akıllı telefon meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Samsung Galaxy S8 ve LG’nin G6 modeline karşı Mi Mix ile çerçevesiz modeller ile ilgili ne kadar yol alabildiğini de kanıtladı.

Ama Xiaomi Mi 6 ‘yı çok daha güçlü ve bir o kadar güçlü ve yeni kamera sistemi ile doldurdu. Bu şekilde iPhone 7 ile mücadele etmekte kararlı.

Elbette rakipleri kadar üst düzey donanım özelliklerine sahip olsada fiyatı diğer amiral gemisi telefonlara neredeyse kıyasla yarı fiyatına.

SADECE 360 $.

2017’nin 500 Dolar Altı En iyi Akıllı Telefonu

Bu fiyata Nasıl Bir Cihaz Alıyorsunuz? Kısaca anlatmak gerekirse ;

Tasarım

Mi 6, ekranın üstünde ve altındaki basit çizgileri ve geleneksel kalın çerçeveli geçen seneki modelinden daha şık bir tasarıma sahiptir. Ekranı tamamen kaplayan kavisli Cam Ön Şerit ve metal gövde sayesinde birinci sınıf bir cihaz hissi uyandırıyor.

5.15 inç lik (Bir çok amiral gemisine göre ara bir değer) ekran boyutu ile daha küçük elli kişiler için bile rahat bir tutuş ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Herkesin konuştuğu Parmak izi sensörü, ön camın altına oturuyor ve bir HOME düğmesi olarak ikili fonksiyona sahip. Mi 6’nın zarif görünüşüne de ciddi katkıda bulunuyor.

Renk seçeneklerinde ise Beyaz, Mavi, Özel seramik siyah edition, Parlak gümüş renkleri bulunuyor.

Özellikler ve Donanım

Mi 6, parlak güneş ışığında bile kolayca okunabilen ve renkleri doğru bir şekilde üretmek için; mükemmel olan 5.15 inçlik Full HD 600nit parlaklık ekranı gibi birinci sınıf bileşenlere sahip. Geceleri ise mavi ışığı kesen bir sisteme yani “Okuma Modu” na sahip.

Ayrıca Çift SIM yuvası, ev eğlence sistemleri ile bağlantı için IR blaster, Hızlı Ödeme için NFC ve Quick Charge 3.0 desteği. 3,350 mAh’lik pil ile gün boyu kullanım sağlıyor.

En büyük eksikliklerinden birisi ise Apple gibi Eksi Kulaklık Girişini Xiaomi bu modelde o da kaldırmış. Bunun yerine, USB-C bağlantı noktasında asılı küçük bir dongle kullanmak zorunda kalıyorsunuz ve bu hiç eğlenceli değil.

Performansa Gelince

Performans tarafında tam bir canavar olması şaşırtıcı değil. Snapdragon 835 2.45Hgzlik işlemci,Adreno 540 GPU ve 6GB RAM ile savaşa hazır.

Android 7.1.1 ve MIUI 8 işletim sistemine kombinasyonu oldukça başarılı çalışıyor.

MIUI ayrıca bir sürü yararlı özellik de içeriyor. Güçlü bir tema motoru, WhatsApp gibi tek kullanıcılı uygulamalarda birden fazla profil çalıştırma seçeneği bunlardan sadece bir kaçı.

Kamera

2017’nin trendlerine uygun olarak Mi 6 12 Megapiksellik çift kamera, 4 eksenli optik görüntü sabitleme ve bir f / 1.8 diyafram ile geniş açı 27mm, 52 mm f / 2.6 telefoto balıkgözü ile birlikte geliyor.

Günlük kullanımda, geniş açılı kamera, hafif doymuş renkler ve keskin ayrıntılarla hoş sonuçlar elde etmeyi başarıyor. Dikkatli bir şekilde kullanırsanız, alan derinliklerini yakalamanız oldukça kolaydır. Hayvanların ve çocukların resimlerini çekmek için iyi aydınlatılmış koşullarda yeterince hızlıdır.

Tabii ki, düşük ışıkta çekim yaptığınızda da aynı şey söylenemez. Ama Mi 5’in aksine, sonuçları daha kullanışlı – sadece kameranın karanlıkta daha yavaş çalışması gibi.

Telefoto objektif düzgün netlikte yaklaşık 2x optik yakınlaştırma sunuyor.

Xiaomi Mi 6’yı Neden Almalı mıyım?

Samsung Galaxy S8 ve LG G6 gibi dar çerçeveler üzerinde yoğunlaşmadığınız sürece, yada daha büyük bir ekrana Mi 6 gayet iyi bir seçim olur. Üst Düzey özellikleri ve güçlü kamera donanımıyla gelen cihaz. Benim Hep söylediğim Fiyat/Fayda endeksinin en tepesine yerleşiyor. Bu anlamda Xiaomi diğer tanınmış markalarla rekabet edebilecek derecede uygun fiyat politikası sergilemeyi başardı.

En yakın rakibi, benzer donanıma ve özelliklere (portre modlu çift kamera dahil) sahip OnePlus 5 bu yıl 500 dolar fiyatının altında kalmayı başaran bir başka marka olmayı başardı.

2017’nin 500 Dolar Altı En iyi Akıllı Telefonu ‘nun Çin’de fiyatlandırması ise şöyle;

Xiaomi Mi 6 64GB yerleşik depolama için 2,499 yuan (yaklaşık 360 dolar) ile başlarken,

Xiaomi Mi 6 128GB model 2.899 yuan (420 dolar)

GearBest ships the Mi 6 internationally ile Mi 6 6GB/64GB variantı 425$’a çıkarken; 128GB ‘lık olanı 506$ ‘a geliyor.