Xiaomi Mi A1, Xiaomi’nin ilk Android One Cihazı Sadece 234$

Xiaomi’nin ilk Android One Telefonu Mi A1 Satışa Sunuluyor.

Google ile yapılan işbirliğinden 234 Dolarlık Xiaomi Mi A1 çıktı.

Çinli teknoloji devi ile Google işbirliği söylentileri doğru çıktı. Xiaomi’nin ilk Android One Cihazı Xiaomi Mi A1, Sadece 234$’dan satışa sunuldu. Xiaomi Mi A1 Özellikleri Neler?

Xiaomi ve Google bir sonraki Android One telefonu için işbirliği yaptığını duyurmuştuk. Nitekim Android One programının bir parçası olan ilk orta sınıftaki modelin duyurusu yapıldı. Xiaomi Mi A1 bu ayın sonunda Asya, Avrupa ve Meksika’da satışa sunulacak.

Android One programının bir parçası olan Mi A1 Android Nougat’ın özelliklerini taşıyor ve Google tarafından kullanıma sunulduktan sonra tüm yazılım ve işletim sistemi güncellemelerini alacak. Bu bu yılın sonuna doğru Android Oreo’nun da geleceği anlamına geliyor. Xiaomi A1’in Android P’yi ilk elde edecek cihazlardan biri olacağını da belirtiyor.

Xiaomi Mi A1 Özellikleri Neler?

5.5 inçlik 1080p piksellik bir ekranla sunulan A1, 4GB RAM, 64GB depolama alanına sahip. Grafik işlemci tarafında ise Adreno 506 GPU kullanılmış. MicroSD seçeneğiyle 128GB depolama alanına genişletmek mümkün. Çift SIM kart Yuvası ve 3.080 mAh ‘lik bir batarya var.

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Bu orta sınıf telefonun en önemli özelliklerinden biri dual camera – 12 Megapiksellik çift kamera sistemi. 2X optik Zoom özelliğine sahip sistem geniş açılı telefoto çekimleri yapabilir. iPhone 7‘deki portre moduna benzer şekilde arka fondaki nesneleri bulanıklaştıran özellikte eklenmiş. Elbette şirket bu alanda Mi 6 ile başarısını kanıtlamış durumda zaten. Bu neden amiral gemisi özelliklerin daha düşük bir modelde nasıl sonuç vereceğini görmek oldukça ilginç olabilir.

Xiaomi’nin daha ince ve daha fazla inceltilmiş ekran çerçevesi kullanımını görmek çok daha hoş olabilirdi. Ekranın üstünde ve altında kalan siyah alan son bir kaç yıldan görmeye aşina olduğumuz modelleri anımsatıyor. İnce Profil ve parmak izine dayalı bir gövde özellikleri telefonu çok daha ilginç ve şekici kılabilir.

Xiaomi Mi A1 234 dolarlık fiyatı ile bu alanda önde gelen 250 dolarlık Moto G5S Plus’a rakip olabilir. Moto G5S Neredeyse aynı fiyat, aynı bileşenler ve çift kamera özelliği. Bununla birlikte Android One programı yüzünden A1 ondan çok daha hızlı yazılım güncellemesi alacak.

Xiaomi A1 12 Eylül’de orta segmentin en büyük pazarı Hindistan’da Flipkart ve Xiaomi‘nin kendi internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.