Xiaomi Mi Laser Projector, Sinema Teknolojisini Oturma Odanıza Getirdi

Xiaomi Sinema Teknolojisini Bir Oturma Odası Projektörüne Getiriyor.

Xiaomi Mi Laser Projector Sinema Salonlarında kullanılan laser sistemini 1500$’ın altında evinize getiriyor.

Evde Sineması Keyfi söz konusu olduğunda, yüksek kaliteli projektörler geleneksel olarak filmlerin keyfini sürmenin en pahalı yolu olmuştur.

Ancak şimdi, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni sinema kalitesinde performans sunan; Mi Lazer Projektörü – Xiaomi Mi Laser Projector ile bunu değiştirmeyi umuyor.

Üstelik Fiyat olarak 9.999 Yuan – yaklaşık olarak 1470$ seviyesinde olan fiyatıyla Xiaomi; 50 inç ekranlı dev sinema salonlarının kullandığı özel lazer teknolojisini oturma odanıza makul sayılabilecek bir fiyatla getiriyor.

Xiaomi Mi Laser Projector; Çin’in sinema salonlarının yüzde 90’ında lazer teknolojisinin arkasındaki şirket olan Appotronics tarafından geliştirilen ALPD 3.0 lazer ışık kaynağı teknolojisini kullanmaktadır.

Xiaomi, Texas Instruments tarafından hazırlanan kendi özel dijital ışık işleme (veya DLP) çözümüne sahip olduğu için, diğer şirketlerle olan işbirliklerine de son vermiyor.

Xiaomi Mi Laser Projector Sistemine Entegre Hoparlör ve TV BOX

Mi Laser Projector’u tam entegre bir ev sinema sistemi haline getirme hedefiyle Xiaomi; bir hoparlör sistemine ve Mi TV isimli TV Stream BOX’ta entegre etti.

Lazer projeksiyon sistemleri yeni olmamasına rağmen, Xiaomi’nin sinemalarda kullanılan teknolojiyi evlere böyle düşük bir fiyatla getirme önerisi kesinlikle hoş görünüyor.

Ön Siparişler 4 Temmuz’da Başlıyor.

Engadget