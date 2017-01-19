Xiaomi Redmi Note 4 Resmen Tanıtıldı, 2 Gün Pil Ömrü ile 150 Dolara!

Xiaomi Redmi Note 4 iki günlük pil ömrü vaat ediyor. Üstelik sadece 150 Dolar!

Xiaomi Redmi Note 4 düşük bütçeli akıllı telefon pazarının yeni lideri olacak.

Geçen yıl piyasaya sürdüğü Redmi Note 3 ile Xiaomi hesaplı fiyatıyla telefon piyasasında fırtına çıkarmıştı. O dönemde 150 dolara satın alabilinecek en iyi telefon olara seçmiştik.VP Hugo Barra Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Redmi Note 3’ün halefini tanıtmak için sahneye çıktı.

Yeni Xiaomi Redmi Note 4 Karşımızda!

En önemli değişiklik Redmi Note 3 ile aynı boyutlarda olmasına rağmen 2 günlük pil ömrü sunacağının söylenmesi olarak gösteriliyor.

Xiaomi’ye göre tek şarjla Google Pixel XL’den yüzde 70 daha fazla pil ömrü sunuyor!

5.5 inçlik cihazda, kavisli bir FULL HD cam ekran bulunuyor. Bir metal gövde bulunuyor. Bu haliyle geçen sene Mayıs ayında piyasaya sürülen 6.4 inçlik Mi Max’tan tasarım ipuçlarından faydalanmış gibi görünüyor.

Snapdragon 625 ile eşleştirilmiş Adreno 506 GPU grafik işlemci ve 4.100 mAh’lik bir pil. Grafik işlemci için Xiaomi, termal performansının rakipsiz olduğunu söylüyor; çünkü yoğun bir şekilde 30 dakika boyunca grafik yoğun bir oyunu çalıştırdıktan sonra bile cihaza dokunduğunuzda soğuk kalmayı başarıyor.

Redmi Note 4 13 Megapiksel parazit giderme özellikli CMOS 1.12μm piksel CMOS sensörü, Son modelden yüzde 25 daha fazla piksel alanına izin veriyor. Bu özellik fotoğraf çekimlerinde ayrıntının çok daha iyi elde edilmesini sağlıyor.

5 Megapiksellik ön kamera, dual SIM desteği, MicroSD ile 128 GB’a kadar genişleyebilen depolama alanı. Arka tarafta parmak izi sensörü, Ev eğlence sistemleri ve TV’leri kontrol etmek için kızıl ötesi blaster’a sahip.

Xiaomi Note 4 Android 6.0 üzerinde çalışan MIUI8 işletim sistemine sahip. Ancak cihaz Android 7.0 Nougat’a geçiş yapabilecek. Şirket beta testlerinden sonra bunu yayımlayacak.

3 Seçenek ile satışa sunuluyor.

2GB Ram ve 32GB depolama alanı yaklaşık 146$ 3GB Ram ve 32GB depolama alanı 161$ 4GB Ram ve 64GB depolama alanı 190$

Bu başlangıç fiyatı geçtiğimiz ay Nisan ayındaki Redmi Note 3 2GB + 16GB’lık seçenek ile aynı.

23 ocak itibariyle Hindistan’da satışı başlıyor.

Xiaomi son bir kaç yıldır düşük bütçeli telefon piyasasına neredeyse hükmediyor. Rakipleri Lenovo, Huawei ve Motorola bu yeniliklere nasıl bir karşılık verecek hep birlikte göreceğiz.

Tnw

Xiaomi RedmiNote4