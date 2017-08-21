Xiaomi Android One Telefonu için Google’la Birlikte Çalışıyor

Xiaomi ve Google bir sonraki Android One telefonu için işbirliği yapıyor.

Xiaomi Android One Telefonu için Google’la Birlikte Çalıştığı bildiriliyor. Xiaomi’nin Amerikan Pazarına giriş bileti bu işbirliği olabilir.

Çinli teknoloji devi Xioami, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere neredeyse tüm alanlarda düşük fiyat politikaları ve rekabeti kızıştıracak yüksek kaliteli ürünler piyasaya sürmesi ile haklı bir isim yapmış durumda.

Şimdi ise Google gibi büyük bir oyuncu ile yaptığı bildirilen işbirliği ile gündeme geldi. Yeni Android One için Xiaomi ve Google birlikte çalıştığı belirtiliyor ki bu Çinli üreticiyi bir başka boyuta taşıyabilir.

Endonezya merkezli Krispitech‘e göre, şirketin 5.5 inç’lik Mi 5X modelinin, Google’ın Android One deneyimi ile daha ucuz bir modele dönüştürüleceğine inanıyor.

Bu Xiaomi’nin Android tabanlı kişiselleştirdiği ve özellikli MUIU katmanı – işletim sistemi yerine direkt Android İşletim Sistemini kullandığı ilk modeli olabilir. Bu sayede belki Xiaomi’inin cihazlara eklemeyi başardığı bir takım özel özellikler olmasa da Android One’ın bir parçası olarak güncellemelerin oldukça hızlı ve güncel olmasını garanti altına alınması anlamışa geliyor.

Xiaomi Android One Amerikan Pazarı için giriş bileti

Elbette tüm söylentilerin gerçekleşip gerçekleşmediğini hep birlikte göreceğiz. Ancak 5X, iphone 7 deki Portrait Mode (Portre Moduna) benzer bir efekt için ikili kamera paketleri ve müşterilere daha iyi bir fiyat politikası sunarak talebi kendine çevirebilir.

Xiaomi, Google’ın Android One programı için mükemmel bir ortak olduğunu kanıtlayabilir. Zira Çinli şirket, pil ömrü ve malzeme kalitesi gibi temel unsurlardan ödün vermeksizin, çeşitli fiyat noktalarında iyi telefonlar yapma kapasitesine sahip olduğunu sürekli olarak kanıtladı.

Bu Google’ın daha önce Hindistan pazarı için kurduğu diğer ortaklıklar – MicroMax ve Karbonn markaları için söylenebileceklerden daha fazlası olacaktır.

Ayrıca Google’ın Android One işletim sistemli akıllı telefonları Amerika pazarına ilk kez getirmeyi de planladığını duyduk. Gelişmekte olan piyasalar için geliştirilmiş olsa da 200$ – 300$ arasındaki bir fiyatlandırmadaki cihazları Amerikan Pazarında oldukça iyi bir iş çıkarabilir.

Xiaomi içinde Amerikan pazarına kolay yoldan girişin anahtarı olabilir.